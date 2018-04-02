Наступление «головожопов»: депутаты и эхо «Зимней вишни»

«Дети погибли, потому что кинотеатр был на четвертом этаже — кто-нибудь правда готов так думать?»

Мне лично никогда не нравились рисунки нашего художника Алексея Меринова, на которых он менял местами голову и попу персонажа, тем самым стараясь подчеркнуть всю глубину пропасти, лежащей между реальным миром и тем вздорным набором примитивных конструктов, которые важны для принимающего решения и верховодящего органа героя картины.

Короче, эти «головожопы» казались мне низким родом юмора. Старый клоун больно падает, поскользнувшись на арбузной корке. Прилично ли вообще тут смеяться, или это безвозвратно канувшая в прошлое примета «дикости родной», вроде театра лилипутов? Тем более выделение среди народонаселения особого подвида «головожопых» граничит с возбуждением к нему социальной ненависти. Да и нет в реале таких фонвизинских митрофанушек. Человек многогранен. И не все углы в этом многограннике тупые.

Но жизнь, как всегда, оказалась богаче моего о ней представления. Они существуют. В понедельник стало известно об инициативе некоторых депутатов Госдумы перенести кинотеатры и детские игровые комнаты в торговых центрах с последних этажей на первые, чтобы при пожаре было безопасней.

Как вы понимаете, после двух абзацев рассуждений о творческом методе художника Меринова мне теперь упоминать фамилии этих депутатов неприлично. Но хотелось бы отметить, что все они принадлежат к партии «Единая Россия» (партия настоящих лидеров, первая во всем).

Кроме практической трудновыполнимости этого — все-таки залы кинотеатров и торговые залы абсолютно разные помещения во всем (начиная от высоты потолков и заканчивая теми же правилами пожарной безопасности) — меня поразило обсуждение депутатской инициативы профессионалами.

У нас в стране три крупные сети кинотеатров. Представители одной с размаху сразу отрубили — «это невозможно», в сердцах покрутив невидимым пальцем у невидимого виска. Представители же двух других отвечали депутатам, как малым детям или вздорным начальникам, готовым в любой момент свалиться в истерику: «Предложение интересное, и мы его, конечно, поддерживаем. Жаль, что осуществить его можно только при строительстве будущих центров».

Хотя чего тут «интересного». Все-таки кинотеатры на верхних этажах — это общемировая практика. Которая этот мир до сих пор устраивает. А выступать с социальными новациями у нашей страны не очень-то получается. У нас тут сразу Ленин на броневик забирается.

Давайте тогда в целях пожарной безопасности не разрешать жить семьям с грудными детьми, а также многодетным в высотных домах выше, допустим, восьмого этажа. И ниже третьего тоже — это безопасно при наводнении.

Известно также, что при скорости автотранспорта ниже 20 км/ч практически не происходит аварий со смертельным исходом. Давайте механически ограничим скорость городского автопарка, и так мы решим проблему смертности на дорогах. Не нужны ни медицинские вертолеты для эвакуации раненых, ни краш-тесты автомобилей, ни контроль и организация дорожного движения. Дешево и сердито. И у наших депутатов полно вот таких «сердитых» решений на любой случай жизни.

Бессмертное шариковское из «Собачьего сердца»: «А что тут думать. Все взять и поделить».

И что в «Зимней вишне» дети погибли, потому что кинотеатр был на четвертом этаже — кто-нибудь правда готов так думать?