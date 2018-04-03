В Волгограде стартовал месячник по благоустройству

Месячник благоустройства пройдет в Волгограде с 1 по 30 апреля, за это время в городе уберут опавшую листву и сухостой, окопают и побелят деревья, отремонтируют скамейки, вымоют турникеты, очистят дороги.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, основные работы по благоустройству в зеленых зонах выполнят «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе и МБУ «ЖКХ» в остальных. Дворы приведут в порядок УК. По традиции в субботниках примут участие сотрудники муниципальных предприятий, бюджетных организаций, администраций города и районов. К уборке также подключатся ТОСы, коллективы промпредприятий, коммерческих организаций, учреждений, вузов и школ. Кроме того, 14 и 21 апреля все желающие волгоградцы смогут присоединиться к общегородским субботникам.

Добавим, что в рамках уборки города предусматривается также ликвидации несанкционированных свалок и озеленение. Так, планируется высадить 1 500 деревьев.