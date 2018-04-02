Крещение Руси. Премьера исторического проекта

8 апреля, в светлый праздник Пасхи, в 10.15 на Первом канале покажут премьеру уникального проекта «Крещение Руси».

Этот проект рассказывает об удивительном периоде в истории, связанном с приходом и распространением христианства на территории Древней Руси. Из фильма зрители узнают, как складывались взгляды и религиозные убеждения людей того времени, как менялся политический менталитет, как зарождалось то, что сегодня мы называем древнерусской культурой и духовностью — все то, что в последствии подарило нам великую святую Русь с ее тысячелетней историей и непрерывной связью с сегодняшним днем.

1 серия называется «Тьма». В середине IX века союз восточнославянских и финно-угорских племен призывает на княженье одного из предводителей скандинавских морских дружин, конунга викингов Рюрика. Так начинается первая в нашей истории княжеская династия — прямые потомки Рюрика будут править на Руси вплоть до конца XVI века. Двое из воевод Рюрика, известные в летописи как Аскольд и Дир, совершают поход на столицу Византийской империи Константинополь, принимают там крещение и начинают править в Киеве. После смерти Рюрика в Новгороде власть получает конунг Хелги, известный в летописи под именем Вещего Олега. Он захватывает Киев…

2 серия, «Зарница», посвящена истории князя Игоря и княгини Ольги. Игорь вступает в княжеские права и организовывает новый поход на Константинополь, который заканчивается военной катастрофой. В результате внутриполитических неурядиц князь Игорь гибнет, и на историческую арену выходит его вдова, княгиня Ольга. Она жестоко мстит виновникам гибели своего мужа — мятежным древлянам. После этого Ольга проводит ряд государственных реформ и вновь идет на Константинополь, но на этот раз не с войной, а с миром. Там она неожиданно для своих людей принимает крещение из рук самого Константинопольского патриарха. Однако, пытаясь распространить христианство на всю русскую землю, княгиня Ольга встречает резкое противодействие со стороны своего выросшего сына, князя Святослава Игоревича…

3 серия, «Денница», расскажет о Святославе, верившем в силу меча, делении и объединении Руси под крылом князя Владимира. Одержав ряд блестящих военных побед над многими противниками, Святослав гибнет, проиграв войну против Византийской империи. После его гибели для русской земли начинается трудное время — в смертельной схватке за власть сошлись родные братья: Олег, Ярополк и Владимир. Победителем выходит Владимир Святославич. Военная удача, мудрость в делах управления, любовь и уважение подданных, -все это на стороне великого князя Владимира. Не случайно в народных былинах он стал известен под именем Владимира Красное Солнышко…