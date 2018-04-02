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График приема жителей Подмосковья в Мособлдуме утвердили на II квартал 2018 года
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График приема жителей Подмосковья в Мособлдуме утвердили на II квартал 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Утвержден график приема жителей Московской области на второй квартал 2018 года в приемной регионального парламента, до июля в Мособлдуме пройдет 22 приемных дня, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
«На официальном сайте Мособлдумы опубликован график личного приема граждан в приемной думы на второй квартал 2018 года. Его утвердил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов», — говорится в сообщении.
Ближайшая дата приема — 3 апреля, его проведет Лариса Лазутина, первый заместитель председателя Мособлдумы. На следующий день, 4 апреля, жителей примет Андрей Голубев — председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.
Записаться на прием необходимо предварительно — это можно сделать в рабочие дни с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (495) 988-66-01. Адрес приемной: город Москва, проспект Мира, дом 72.
Депутаты Мособлдумы ведут прием жителей области каждые вторник и среду с 15:00 до 18:00.
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