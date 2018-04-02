Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Крыма и Севастополя. Март-2018

«ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Крыма Севастополя . Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике на полуострове (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество упоминаний. Участниками рейтинга стали главы регионов, а также известные политические, экономические и общественные деятели.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку своего заместителя Владимира Серова . Кроме того фамилию губернатора связывают с увольнением топ-менеджмента «Черноморнефтегаза». В марте также поменяли место работы первый замглавы Госкомрегистра и глава «Корпорации развития Крыма».

По сообщения прессы, глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство работой местных властей по рассмотрению обращений граждан, а также его собственных поручений.

Глава республики прогнозировал, что с вводом Крымского моста турпоток в регион может вырасти до 8-10 млн человек. СМИ писали, что Сергей Аксенов 18 раз отжался в рамках флешмоба ко дню выборов, а также упоминали, что в марте он сопровождал Владимира Путина во время осмотра строительства моста и нового терминала аэропорта в Симферополе

А еще Аксенов советовал президенту Украины Петру Порошенко не вмешиваться в политические процессы в регионе. Аксенов заявил, что выборы президента России в республике Крым прошли открыто, демократично и без серьезных нарушений

Глава республики рассказал, что экономика Крыма после воссоединения с РФ развивается рекордными темпами и напомнил, что совет министров Крыма в 2017 году заключил 16 инвестиционных соглашений в промышленности на сумму более 2 миллиардов рублей.

Аксенов был недоволен тем, что подрядчик сорвал сроки ввода дороги к новому терминалу аэропорта Симферополь. А еще глава республики призвал внедрить преподавание «Основ православной культуры» во все школы Крыма.

В марте севастопольский губернатор Дмитрий Овсянников сопровождал Владимира Путина во время его поездки в город-герой. Президент рассказал, что в ближайшие три года регион освоит 100 млрд рублей, а губернатор сравнил возрождение Севастополя после воссоединения с Россией с его восстановлением после Великой Отечественной войны.

Один из объектов в рамках ФЦП (очистные сооружения «Южные») уже начали строить, и градоначальник ездил на объект с инспекцией.

А на избирательный участок Овсянников пришел в тремя детьми, о чем много писали в местной прессе. Проведение выборов без нарушений он назвал знаковым событием.

В прошлом месяце губернатор отчитался перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Как писали СМИ, «несмотря на конфронтацию исполнительной и законодательной ветвей власти, местный парламент позитивно оценил доклад Овсянникова».

СМИ также предположили, что у губернатора улучшились отношения с Минобороны . За год ведомство отдало городу 15 земельных участков площадью более 200 тыс. кв. метров. Вместе с ними передан 131 объект недвижимого имущества, в числе которых детские сады и лагеря.

Сообщалось, что Овсянников открыл новое здание госархива и подписал соглашение с судоремонтным заводом «Вымпел» (это предприятие планирует к лету открыть филиал в Севастополе).

А еще в марте Овсянников заявил о попытке прокуратуры незаконно осмотреть его дом. Правда в надзорном ведомстве от этого открестились.

После трагедии в Кемерово глава города дал поручение проверить обеспечение мер безопасности на объектах массового пребывания людей.

Наталья Поклонская считает, что в общественном обсуждении фильма «Матильда» поставлена точка. По ее мнению, правоохранительные органы проверяют, куда были израсходованы 280 млн рублей, выделенные на создание этого фильма. А еще, Поклонская заявила, что «Украина скорее станет частью России, чем вернет Крым». Она добавила, что Киеву в своем развитии не стоит надеяться на западных партнеров.

Депутат Госдумы предложила дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, о создании которого в России сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. А беспилотный подводный аппарат депутат предложила назвать «Севастополь».

После публикации заявления Госдепа , в котором говорилось о намерении Вашингтона сохранять в силе антироссийские санкции, Поклонская посоветовала представителям Государственного департамента посетить Крымский полуостров «прежде чем заявлять о том, что Крым — это Украина». А еще, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская направила обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку законности функционирования полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья , а также оценить действия региональных чиновников в сложившейся ситуации. Кроме того, Поклонская рассказала, что все 446 депутатов Госдумы (с учетом сложивших мандаты) в настоящее время сдали свои декларации о доходах.

Руслан Бальбек , депутат Госдумы от Республики Крым, — 317 (248)

«Заявление о намерении выселить россиян из Крыма в случае его возвращения к Украине является очередной болтологией». Так депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова о том, что все проживающие на полуострове россияне должны будут покинуть его.

А еще депутат Бальбек сообщил, что в Херсонской области Украины, граничащей с Крымом, назревает скандал между местными перевозчиками и представителями одного из организаторов блокады крымского полуострова (Ленура Ислямова). Представителям Ислямова поставлена задача взять под полный контроль транспортный бизнес в районе железнодорожного вокзала в Новоалексеевке.

После трагедии в Кемерово Бальбек попросил добровольцев принять участие в тренировочной эвакуации из зданий ТРЦ Крыма и Севастополя. Кроме того, СМИ цитировали запись депутата в сети Facebook, где он писал, что 20 апреля муниципальные власти в Крыму определятся с местами строительства культовых объектов. По его словам, в настоящее время во многих населенных пунктах Республики не предоставлены законные права традиционным конфессиям.

Владимир Константинов , председатель Государственного Совета Республики Крым, — 285 (361)

Председатель крымского парламента Владимир Константинов в марте комментировал президентское послание Совету Федераций и выборы Президента РФ. На своей пресс-конференции спикер сначала похвалил крымских татар за явку на выборах, а потом заявил, именно крымские татары 18 марта массово голосовали за Ксению Собчак

А еще он несколько раз критически отзывался о сопредельном государстве. В частности, Константинов назвал абсурдом попытку украинской власти запретить встране доступ к крымским СМИ. Спикер парламента уверен, что такие инициативы свидетельствуют о скором крахе нынешнего киевского режима. Комментируя отчет главы республики, Константинов отметил, что рост по всем направлениям в прошедшем году был зафиксирован благодаря тому, что командой Сергея Аксенова был заложен хороший плацдарм для работы.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик после обращений, поступивших к нему от ветеранского сообщества и руководства музея Обороны Севастополя, предложил учредить в России новую праздничную дату: День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Он рассказал журналистам, что сейчас готовит этот законопроект. Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1944 года, ровно за год до окончания войны. Ранее считалось, что его освобождение явилось заключительным этапом Крымской операции.

А еще депутат обратил внимание на то, что подъезды к торговому центру и кинотеатру «Россия» перекрыты бетонными блоками. «Случись что, пожар, например, спасателям будет сложно попасть к объектам», рассуждал он после пожара в Кемерово.

Экс-народный мэр выступил на митинге-концерте на площади Нахимова, который приурочили к четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Кроме того, СМИ заметили, что после полугодового отсутствия в городе депутат Алексей Чалый посетил несколько заседаний местного парламента. Во время одной из сессий он отметил отсутствие системности и цели в работе департамента транспорта Севастополя и предложил свою помощь.

Кроме того, стало известно, что Компания «Россети» отказывается от инвестирования 2 млрд рублей в пилотный проект по созданию в Севастополе цифровой распределительной электросети нового поколения EnergyNet, одним из авторов которого является депутат Алексей Чалый.

Екатерина Алтабаева, спикер Заксобрания Севастополя — 115 (114)

В марте СМИ писали о том, что ведущие федеральные и севастопольские историки примут участие в создании большой научной монографии по истории Севастополя и Крыма. Одним из инициаторов проекта значится спикер местного парламента Екатерина Алтабаева.

Комментируя годовой отчет губернатора, Алтабаева поставила Овсянникову «твердую четверку с плюсом». Председатель Заксобрания в марте побывала на открытии мемориальной доски Александру Байбутлову , погибшему прошлым августом при исполнении служебного долга в Дагестане

А еще, Алтабаева выступила на митинге 18 марта в честь годовщины воссоединения с Россией.

СМИ также писали, что с первого марта депутаты (кроме спикера и руководителей двух фракций) работают на общественных началах.

Виталий Нахлупин , заместитель председателя Совета министров Республики Крым, — 90 (60)

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин бросил вызов мэру Евпатории Андрею Филонову . Чиновник вызвал градоначальника на поединок по бадминтону. Поединок был упорным и победой вице-премьера. А пресса так и осталась гадать зачем непубличному Нахлупину понадобилось устраивать шоу.

Что же касается прямого профиля — зам главы Республики рассказал журналистам, что исполнению Федеральной целевой программы в Крыму мешают нехватка стройматериалов и рабочих. При этом он отметил, что с начала 2018 года в Крыму введено в эксплуатацию 56 объектов ФЦП.

Михаил Шеремет , депутат Госдумы от Республики Крым, — 52 (36)

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал провокацией задержание российского судна «Норд» на Украине и сравнил методы с сомалийскими пиратами. По его словам, такими захватами иностранных судов власти Украины отдаляют страну от цивилизованных и демократических государств.

А еще журналисты писали, что Шеремет готовит законопроект по которому жителям Крыма будет проще получить звание «Ветеран военной службы». В случае его принятия, власти будут учитывать весь военный стаж крымчан независимо от того, было ли у них гражданство России в момент прохождения службы или нет.