Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Крыма и Севастополя. Март-2018 

«ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Крыма и Севастополя. Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике на полуострове (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество упоминаний. Участниками рейтинга стали главы регионов, а также известные политические, экономические и общественные деятели.
Сергей Аксенов, глава Республики Крым, — 1736 (1872)
В марте глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку своего заместителя Владимира Серова. Кроме того фамилию губернатора связывают с увольнением топ-менеджмента «Черноморнефтегаза». В марте также поменяли место работы первый замглавы Госкомрегистра и глава «Корпорации развития Крыма».
По сообщения прессы, глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство работой местных властей по рассмотрению обращений граждан, а также его собственных поручений.
Глава республики прогнозировал, что с вводом Крымского моста турпоток в регион может вырасти до 8-10 млн человек. СМИ писали, что Сергей Аксенов 18 раз отжался в рамках флешмоба ко дню выборов, а также упоминали, что в марте он сопровождал Владимира Путина во время осмотра строительства моста и нового терминала аэропорта в Симферополе.
А еще Аксенов советовал президенту Украины Петру Порошенко не вмешиваться в политические процессы в регионе. Аксенов заявил, что выборы президента России в республике Крым прошли открыто, демократично и без серьезных нарушений
Глава республики рассказал, что экономика Крыма после воссоединения с РФ развивается рекордными темпами и напомнил, что совет министров Крыма в 2017 году заключил 16 инвестиционных соглашений в промышленности на сумму более 2 миллиардов рублей.
Аксенов был недоволен тем, что подрядчик сорвал сроки ввода дороги к новому терминалу аэропорта Симферополь. А еще глава республики призвал внедрить преподавание «Основ православной культуры» во все школы Крыма.
Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя — 787 (902)
В марте севастопольский губернатор Дмитрий Овсянников сопровождал Владимира Путина во время его поездки в город-герой. Президент рассказал, что в ближайшие три года регион освоит 100 млрд рублей, а губернатор сравнил возрождение Севастополя после воссоединения с Россией с его восстановлением после Великой Отечественной войны.
Один из объектов в рамках ФЦП (очистные сооружения «Южные») уже начали строить, и градоначальник ездил на объект с инспекцией.
А на избирательный участок Овсянников пришел в тремя детьми, о чем много писали в местной прессе. Проведение выборов без нарушений он назвал знаковым событием.
В прошлом месяце губернатор отчитался перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Как писали СМИ, «несмотря на конфронтацию исполнительной и законодательной ветвей власти, местный парламент позитивно оценил доклад Овсянникова».
СМИ также предположили, что у губернатора улучшились отношения с Минобороны. За год ведомство отдало городу 15 земельных участков площадью более 200 тыс. кв. метров. Вместе с ними передан 131 объект недвижимого имущества, в числе которых детские сады и лагеря.
Сообщалось, что Овсянников открыл новое здание госархива и подписал соглашение с судоремонтным заводом «Вымпел» (это предприятие планирует к лету открыть филиал в Севастополе).
А еще в марте Овсянников заявил о попытке прокуратуры незаконно осмотреть его дом. Правда в надзорном ведомстве от этого открестились.
После трагедии в Кемерово глава города дал поручение проверить обеспечение мер безопасности на объектах массового пребывания людей.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы, — 605 (380)
Наталья Поклонская считает, что в общественном обсуждении фильма «Матильда» поставлена точка. По ее мнению, правоохранительные органы проверяют, куда были израсходованы 280 млн рублей, выделенные на создание этого фильма. А еще, Поклонская заявила, что «Украина скорее станет частью России, чем вернет Крым». Она добавила, что Киеву в своем развитии не стоит надеяться на западных партнеров.
Депутат Госдумы предложила дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, о создании которого в России сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. А беспилотный подводный аппарат депутат предложила назвать «Севастополь».
После публикации заявления Госдепа, в котором говорилось о намерении Вашингтона сохранять в силе антироссийские санкции, Поклонская посоветовала представителям Государственного департамента посетить Крымский полуостров «прежде чем заявлять о том, что Крым — это Украина». А еще, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская направила обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку законности функционирования полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, а также оценить действия региональных чиновников в сложившейся ситуации. Кроме того, Поклонская рассказала, что все 446 депутатов Госдумы (с учетом сложивших мандаты) в настоящее время сдали свои декларации о доходах.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы от Республики Крым, — 317 (248)
«Заявление о намерении выселить россиян из Крыма в случае его возвращения к Украине является очередной болтологией». Так депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова о том, что все проживающие на полуострове россияне должны будут покинуть его.
А еще депутат Бальбек сообщил, что в Херсонской области Украины, граничащей с Крымом, назревает скандал между местными перевозчиками и представителями одного из организаторов блокады крымского полуострова (Ленура Ислямова). Представителям Ислямова поставлена задача взять под полный контроль транспортный бизнес в районе железнодорожного вокзала в Новоалексеевке.
После трагедии в Кемерово Бальбек попросил добровольцев принять участие в тренировочной эвакуации из зданий ТРЦ Крыма и Севастополя. Кроме того, СМИ цитировали запись депутата в сети Facebook, где он писал, что 20 апреля муниципальные власти в Крыму определятся с местами строительства культовых объектов. По его словам, в настоящее время во многих населенных пунктах Республики не предоставлены законные права традиционным конфессиям.
Владимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым, — 285 (361)
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в марте комментировал президентское послание Совету Федераций и выборы Президента РФ. На своей пресс-конференции спикер сначала похвалил крымских татар за явку на выборах, а потом заявил, именно крымские татары 18 марта массово голосовали за Ксению Собчак.
А еще он несколько раз критически отзывался о сопредельном государстве. В частности, Константинов назвал абсурдом попытку украинской власти запретить встране доступ к крымским СМИ. Спикер парламента уверен, что такие инициативы свидетельствуют о скором крахе нынешнего киевского режима. Комментируя отчет главы республики, Константинов отметил, что рост по всем направлениям в прошедшем году был зафиксирован благодаря тому, что командой Сергея Аксенова был заложен хороший плацдарм для работы.
Дмитрий Белик, депутат Госдумы от Севастополя –121 (109)
Депутат Госдумы Дмитрий Белик после обращений, поступивших к нему от ветеранского сообщества и руководства музея Обороны Севастополя, предложил учредить в России новую праздничную дату: День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Он рассказал журналистам, что сейчас готовит этот законопроект. Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1944 года, ровно за год до окончания войны. Ранее считалось, что его освобождение явилось заключительным этапом Крымской операции.
А еще депутат обратил внимание на то, что подъезды к торговому центру и кинотеатру «Россия» перекрыты бетонными блоками. «Случись что, пожар, например, спасателям будет сложно попасть к объектам», рассуждал он после пожара в Кемерово.
Алексей Чалый, депутат заксобрания Севастополя, — 120 (71)
Экс-народный мэр выступил на митинге-концерте на площади Нахимова, который приурочили к четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Кроме того, СМИ заметили, что после полугодового отсутствия в городе депутат Алексей Чалый посетил несколько заседаний местного парламента. Во время одной из сессий он отметил отсутствие системности и цели в работе департамента транспорта Севастополя и предложил свою помощь.
Кроме того, стало известно, что Компания «Россети» отказывается от инвестирования 2 млрд рублей в пилотный проект по созданию в Севастополе цифровой распределительной электросети нового поколения EnergyNet, одним из авторов которого является депутат Алексей Чалый.
Екатерина Алтабаева, спикер Заксобрания Севастополя — 115 (114)
В марте СМИ писали о том, что ведущие федеральные и севастопольские историки примут участие в создании большой научной монографии по истории Севастополя и Крыма. Одним из инициаторов проекта значится спикер местного парламента Екатерина Алтабаева.
Комментируя годовой отчет губернатора, Алтабаева поставила Овсянникову «твердую четверку с плюсом». Председатель Заксобрания в марте побывала на открытии мемориальной доски Александру Байбутлову, погибшему прошлым августом при исполнении служебного долга в Дагестане.
А еще, Алтабаева выступила на митинге 18 марта в честь годовщины воссоединения с Россией.
СМИ также писали, что с первого марта депутаты (кроме спикера и руководителей двух фракций) работают на общественных началах.
Виталий Нахлупин, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, — 90 (60)
Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин бросил вызов мэру Евпатории Андрею Филонову. Чиновник вызвал градоначальника на поединок по бадминтону. Поединок был упорным и победой вице-премьера. А пресса так и осталась гадать зачем непубличному Нахлупину понадобилось устраивать шоу.
Что же касается прямого профиля — зам главы Республики рассказал журналистам, что исполнению Федеральной целевой программы в Крыму мешают нехватка стройматериалов и рабочих. При этом он отметил, что с начала 2018 года в Крыму введено в эксплуатацию 56 объектов ФЦП.
Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Республики Крым, — 52 (36)
Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал провокацией задержание российского судна «Норд» на Украине и сравнил методы с сомалийскими пиратами. По его словам, такими захватами иностранных судов власти Украины отдаляют страну от цивилизованных и демократических государств.
А еще журналисты писали, что Шеремет готовит законопроект по которому жителям Крыма будет проще получить звание «Ветеран военной службы». В случае его принятия, власти будут учитывать весь военный стаж крымчан независимо от того, было ли у них гражданство России в момент прохождения службы или нет.