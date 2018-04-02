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Цветущая сакура восхитила тысячи путешественников со всего мира
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Цветущая сакура восхитила тысячи путешественников со всего мира 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Весной в Японии наступает волшебное время цветения сакуры и паломничества в страну тысяч туристов. Белыми душистыми цветами покрываются парки, скверы, горные склоны, лужайки и обочины дорог. Под цветущими ароматными деревьями устраивают свидания и пикники. Маститые фотографы соревнуются за самый красивый и необычный снимок сакуры. А инстаграмы местных жителей и путешественников полыхают всеми оттенками розового и сиреневого. Японский фотограф Хиденобу Сузуки (Hidenobu Suzuki) — один из тех, кто решил увековечить великолепие природы.
Туристы тоже любуются цветущей сакурой и публикуют фотографии на своих страничках. Красивые снимки можно найти в Инстаграм по хэштэгу #sakuraintokyo.
В прошлом году в страну восходящего солнца в период цветения сакуры наведалась русская фотограф Кристина Макеева и привезла оттуда удивительные снимки. Можно посмотреть и сравнить снимки японца и россиянки.
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