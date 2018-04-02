Рейтинг медиаактивности компаний Нижегородской области. Март-2018

Как составляется рейтинг

Экспертный канал «ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов компаний Нижегородской области , который учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона. Целью рейтинга является ранжирование компаний региона в зависимости от количества публикаций с упоминаниями их названий в интернет-базе данных « Яндекс . Новости». В исследование вошли почти 70 компаний Нижегородской области — предприятия пищевой, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, транспортные и энергетические компании, предприятия ЖКХ и народно-художественных промыслов и т. д. Набравшие наибольшее количество упоминаний вошли в итоговую десятку.

Горьковская железная дорога, обслуживающая 15 субъектов РФ , традиционно оказалась в первой тройке рейтинга «ФедералПресс». Довольно большое количество сообщений СМИ касаются отчетности компании о своей деятельности за предыдущие 1–2 месяца и ввода дополнительных поездов и электричек в праздничные дни и не только. Так, хорошие новости есть для жителей нижегородского Дзержинска: летом там начнут останавливаться поезда «Сапсан», курсирующие из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург . Нововведения готовятся и в Ижевске : уже в этом году поезд Ижевск — Москва , как ожидается, будет состоять только из двухэтажных вагонов, они также будут в составах, которые ходят в Казань Сочи . Кроме того, на железнодорожных вокзалах ГЖД появится услуга отправки малых грузов и писем по системе «От вокзала к вокзалу». В Кировской области после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» начались проверки на объектах ГЖД, в ДК Железнодорожников были обнаружены нарушения. Также стало известно, что болельщики забронировали более трети мест в бесплатных поездах к чемпионату мира по футболу 2018 года — более 160 тысяч из 440 тысяч организованных.

2. Международный аэропорт Нижнего Новгорода Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов» — 152 (84)

Международный аэропорт Стригино перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 28 октября, и анонсировал перелеты в российские города и по курортным направлениям. Тем временем продолжается техническое обновление аэропорта. В здании аэровокзала установили две тактильные мнемосхемы для слабовидящих пассажиров, которые позволят им лучше ориентироваться на территории аэропорта. Кроме того, аэропорт заявил о планах направить 120 млн рублей на обновление специальной техники и еще 100 млн рублей — на оборудование для обеспечения авиационной безопасности и модернизацию инфраструктуры. Любопытная новость появилась на новостных лентах в конце месяца: таможенники обнаружили в чемодане у туриста, прибывшего рейсом из Нячанга, заспиртованную индийскую кобру.

3. МП «Нижегородпассажиравтотранс» — 126 (76)

Пожалуй, сложное положение муниципального автобусного предприятия Нижнего Новгорода уже давно ни для кого не секрет. Налоговая служба , по сообщениям СМИ, в очередной раз заблокировала счета «Нижегородпассажиравтотранса» (НПАТ). В марте ленты информационных агентств запестрили сообщениями о визите сотрудников правоохранительных органов в НПАТ. Писали об обысках в кабинете и. о. генерального директора предприятия Дмитрия Цыганкова (кстати, в начале месяца глава города Владимир Панов заявил на пресс-конференции о намерении найти предприятию нового директора). Правда, в администрации города проведенные мероприятия обысками не называли, в прокуратуре Нижегородской области подчеркнули, что выемка документов не производилась, и уточнили, что сотрудники полиции проводят проверку заключенного муниципальным перевозчиком контракта на поставку топлива и условия его изменения. Также стало известно, что НПАТ собирается судиться с поставщиком топлива, из-за которого, по мнению экспертов, произошла поломка нескольких автобусов-«гармошек», закупленных в 2014 году.

Выксунский металлургический завод отчитался о результатах деятельности в 2017 году: предприятие произвело более 2 млн тонн труб различного сортамента, превысив результат прошлого года на 15%. Рост производства, по словам управляющего директора АО «ВМЗ» Александра Барыкова, отмечается практически по всем видам продукции, кроме проката стана-5000, что связано с пересмотром нефтегазовыми компаниями части своих инвестиционных планов. Кроме того, стало известно, что ВМЗ приступил к строительству нового производства бесшовных труб для нефтегазовой отрасли и машиностроения мощностью до 500 тыс. тонн. Инвестиции в проект оцениваются 40–45 млрд рублей. В марте ВМЗ получил штандарт губернатора Нижегородской области. Но, пожалуй, центральным и самым зрелищным событием стал вывод из эксплуатации мартеновского производства. Этот исторический момент ознаменовал практически полный переход российской металлургии на новые технологии производства стали.

5. ОАО «Нижегородский водоканал» — 84 (105)

ОАО «Нижегородский водоканал» (100% акций принадлежат муниципалитету) в марте поделилось своими планами по развитию систем водоснабжения и водоотведения в 2018 году. На эти цели предприятие планирует направить более 1 млрд рублей. Для пополнения оборотных средств для финансирования производственных нужд Нижегородский водоканал объявил открытый запрос предложений по предоставлению кредита на 300 млн рублей. Ко Всемирному дню водных ресурсов на Слудинской водопроводной станции провели экскурсию для журналистов. Там же директор Нижегородского водоканала по эксплуатации сетей и сооружений Владимир Шацков заявил, что в прошлом году водоканал побил рекорды по качеству воды.

6. Горьковский автомобильный завод (входит в Группу ГАЗ ) — 79 (101)

В начале марта Горьковский автозавод посетил первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов . Он осмотрел автомобили нового поколения ГАЗ и ознакомился с процессом сборки автомобилей и производственной системой предприятия, позволяющей контролировать издержки и себестоимость продукции. За последние пять лет Группа ГАЗ вложила более $ 1 млрд в обновление модельного ряда и модернизацию производств, что позволило вывести на рынок машины нового семейства NEXT. На текущий момент компания поставляет технику в более чем 40 стран и к 2022 году планирует существенно нарастить экспортные поставки, расширив географию продаж до 90 стран. Статистики тем временем подсчитали, что в первые два месяца на 4% уменьшились продажи LCV бренда ГАЗ на вторичном рынке. В январе и феврале было продано 22,2 тыс. таких машин, писали СМИ со ссылкой на Автостат.

В марте аукнулась трагическая история августа 2017 года. Тогда один из работников убил трех человек на Горьковском автозаводе и ранил еще двух. По версии следствия, убийство было совершено на почве ревности. Специалисты признали, что обвиняемый страдает психическим расстройством, поэтому следователи ходатайствовали о направлении его на принудительное лечение.

7. ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — 62 (11)

Напомнило о себе в марте и другое несчастье — но уже на кстовском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» . 5 октября прошлого года на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» произошел взрыв на резервуаре, четыре человека погибли. В марте начались судебные заседания о привлечении юридического лица к административной ответственности за допуск работников к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда. За нарушение требований пожарной безопасности дела об административном правонарушении были заведены на организацию, нанятую для работы на резервуаре. Эти судебные разбирательства нижегородские СМИ связали с октябрьским ЧП.

Позитивные информповоды для предприятия тоже были. Кстовский НПЗ посетили президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и осмотрели площадку строительства нового комплекса переработки нефтяных остатков. Планируется, что ввод этого объекта в эксплуатацию в среднесрочной перспективе позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты различных уровней и создать около 200 высококвалифицированных новых рабочих мест. В рамках этого визита торжественно открылся медицинский центр, расположенный на территории «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Предполагается, что он будет оказывать медицинские услуги как сотрудникам компании, сервисных и подрядных организаций, так и работникам других промышленных предприятий и жителям города и района. Кроме того, коллектив ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», как ВМЗ, получил штандарт губернатора Нижегородской области за успехи в развитии производства, наращивании объемов продукции, освоении передовых технологий, выпуске конкурентоспособной продукции и выполнении планов социально-экономического развития в 2017 году.

Наградами своих работников может гордиться и предприятие машиностроительного дивизиона Росатома «ОКБМ Африкантов». Сотрудники бюро стали лауреатами XVI Всероссийского конкурса «Инженер года-2017». А инженер-конструктор бюро стал победителем конкурса профессионального мастерства среди организаций, входящих в контур управления «Атомэнергомаш». Также в прошлом месяце АО «ОКБМ Африкантов» сообщило, что до 2019 года планирует передать заказчику перегрузочный комплекс для перегрузки активных зон реакторных установок РИТМ-200 на ледоколах нового поколения.

9. АО Инжиниринговая компания «АСЭ» (входит в группу компаний ASE инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом») — 45 (41)

Инжиниринговая компания «АСЭ» (ранее — «НИАЭП») также представила финансовую отчетность за предыдущий год. По сообщениям СМИ, компания завершила 2017 год с убытком 930,4 млн рублей против 218,1 млн рублей прибыли годом ранее, выручка снизилась на 14,6% до 36,9 млрд рублей. Между тем, выручка ASE за 2017 год составила 175,2 млрд рублей, о чем стало известно на встрече полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича с президентом группы компаний Валерием Лимаренко . По словам Лимаренко, портфель заказов ASE за последние восемь лет увеличился более чем в пять раз, и к 2020 году его планируется увеличить в 1,3 раза — до $ 121,5 млрд

10. МП «Нижегородэлектротранс» — 44 (83)