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Глава ПМР обсудил с депутатами Госдумы ситуацию вокруг Приднестровья
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Глава ПМР обсудил с депутатами Госдумы ситуацию вокруг Приднестровья 

РИА Новости 1 час назад
ТИРАСПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в понедельник обсудил с депутатами Госдумы РФ современную ситуацию вокруг Приднестровья, сообщает пресс-служба приднестровского лидера.
С депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным обсуждалась региональная безопасности и ведущая роль России. «Российское миротворчество является важнейшим гарантийным механизмом, который обеспечивает мир и безопасность на берегах Днестра, перспективу нормальной жизни людей, а также создает необходимые условия для ведения диалога в рамках переговорного процесса с Республикой Молдова», — приводит пресс-служба слова Красносельского.
Во время беседы с председателем комитета по международным делам Госдумы РФ Леонидом Слуцким особое внимание было уделено переговорному процессу между Приднестровьем и Молдавией. Обсуждались те направления сотрудничества, в развитии которых мог бы оказать поддержку комитет Государственной думы РФ по международным делам.
Центральной темой дискуссии Красносельского с депутатом Государственной думы РФ Сергеем Железняком стала внешнеполитическая обстановка, складывающаяся вокруг Приднестровья. Были подняты и отдельные аспекты продолжающегося переговорного процесса между Приднестровьем и Молдавией. Глава ПМР сообщил российскому парламентарию о существующем положении и ходе реализации договоренностей, подписанных в конце прошлого года. При этом Красносельский подчеркнул приоритетный характер урегулирования сложных вопросов в социально-экономической и гуманитарной области.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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