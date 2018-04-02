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Cisco усовершенствует групповые чаты с помощью блокчейна
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Cisco усовершенствует групповые чаты с помощью блокчейна 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Компания Cisco хочет с помощью блокчейн-технологий сделать групповой обмен сообщениями более простым и безопасным, следует из официальных данных. В патентной заявке, опубликованной в четверг Ведомством по патентам и товарным знакам США, говорится, что американская технологическая компания хочет помочь людям создавать групповые чаты и делиться файлами и данными без лишних проблем и спонтанно. Документ, зарегистрированный в декабре 2017 года, предлагает пользователям нового решения создавать одноранговые сети с помощью криптографических ключей. В результате любой желающий сможет стать участником децентрализованного группового чата, информация в котором будет доступна только для зарегистрированных в нем членов. Устройство первого участника группы создаст первичный блок, а последующие участники группы по мере добавления в чат будут генерировать новые собственные блоки.
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фото: Shutterstock
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