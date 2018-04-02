Разумовский намерен сделать Калугу умным городом 

2 апреля Дмитрий Разумовский на своей первой в качестве временно исполняющего полномочия городского головы Калуги планерке в городской управе назвал те направления городской политики, которые он намерен развивать в первую очередь. Возглавила список приоритетов городская среда. Фото пресс-службы городской управы Калуги «Это ключевой вопрос, это комфортность проживания, это безопасность проживания. Это то, что граждане видят каждый день. И вот над этим будем вместе с профильными управлениями работать монотонно, добиваясь, чтобы эта среда была не хуже, чем в крупных мегаполисах», — сказал он. Фундаментом для создания такой среды должна стать экономика. Темпы роста, которые она сейчас демонстрирует, градоначальника удовлетворяют. Но фундамент, по его мнению, нуждается в «определенной настройке», которая позволит задействовать имеющиеся у калужских предприятий ресурсы. «В первую очередь я говорю о программах модернизации и повышения производительности труда… И вот здесь ключевой задачей вижу я выстраивание коммуникационных таких цепочек. Чтобы у предприятий не было никаких проблем», — пояснил исполняющий полномочия городского головы. Одной из задач горуправы градоначальник также считает создание условий для построения в Калуге цифрового будущего. В том числе — с помощью проекта «Умный город»: «Пока это просто вывеска, некий лозунг… Это умные сети, это современные технологии. Поэтапно, пошагово, конечно, это должно внедряться. Если мы говорим, например, о той же концессии, то почему бы в те проекты и программы модернизации тех же котельных не закладывать сразу технологические решения, позволяющие потом подключать датчики, снимать показания удаленно? Это все в наших силах… Недорогие решения, которые позволят нам шагнуть в цифровое будущее, они должны быть уже предусмотрены». Горуправе Разумовский предложил шагнуть в цифровое будущее с помощью автоматизации управленческих процессов. Это, по его мнению, позволит сэкономить и трудозатраты и бюджетные расходы. Чиновники должны непрерывно развиваться и обучаться, искать таланты и взаимодействовать с городским сообществом, создавая площадки для диалога, считает он. Первая такая площадка появится в Калуге уже летом, пообещал исполняющий полномочия городского головы. Она будет создана в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Точка кипения»: «Тут самое важное — найти в городе таких людей, а такие люди в городе есть, которые готовы предлагать конструктивные идеи. Не столько критика, сколько предложения по развитию, по улучшению. И вот эти площадки мы будем вместе с вами создавать». Завершила список приоритетов социальная политика. Она, подчеркнул Разумовский, была и будет одним из ключевых направлений работы городских властей, так как «в центре всего стоит человек».