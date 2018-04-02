Агрегаторам такси грозит блокировка за передачу клиентов нелегалам

Законопроект об этом министерство транспорта направило в правительство. Детали своих предложений ведомство открыло на Координационном совете представителей автомобильного и городского транспорта.

Многие таксисты получают лицензию на пару дней лишь для того, чтобы подключиться к агрегатору

Сейчас многие водители получают лицензию, вводят свои данные в систему агрегатора и через пару дней аннулируют разрешение на перевозки, экономя деньги и снимая с себя какую-либо ответственность за услугу. Постоянный мониторинг со стороны агрегаторов должен минимизировать эту лазейку. За передачу заявок нелегалам должностным лицам может грозить профессиональная дисквалификация, а самому агрегатору — блокировка его сайта. Последний пункт был в перечне поручений президента России по итогам одного из президиумов Госсовета.

Эксперты также предложили разработать критерии, которые помогут блокировать таксистов, рекламирующих свои услуги в соцсетях под видом поиска попутчиков.

Планируется и наделить региональные власти правом устанавливать цветовые гаммы для такси и максимальное число разрешений для таксистов.

Это предусматривал еще законопроект, внесенный в парламент весной 2014 года, принятый в первом чтении и оставшийся в подвешенном состоянии. В Минтрансе рассчитывают, что в этом году будет дан дополнительный импульс для введения единых правил работы легковых такси.

Проблема таксомоторных перевозок, возможно, будет законодательно увязана и с заказными автобусными перевозками, считает исполнительный директор Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян.

Это касается бесплатных челноков торговых центров — они ходят с определенной периодичностью, отходят о тех же остановок, что и обычные автобусы и маршрутки, но при этом не подпадают под понятие регулярных перевозчиков. Торговый центр не зарабатывает прямо на этих перевозках, но и не отвечает за их безопасность. В столице уже начали бороться с такими трансферами. В минувшие выходные покупатели не досчитались привычных челноков в один из популярных торговых центров, которые ходили три года.