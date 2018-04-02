Костромская компания заработала гигантские деньги на лавочках для Москвы

Костромская компания успешно делает лавочки для московских улиц, узнал KOSTROMA.TODAY. Этим она начала заниматься, когда московские власти взяли курс на благоустройство столицы.

Компания ООО «Алюдеко-К» изначально занималась производством металлоконструкций, но когда в столице начали благоустраивать улицы, сделала ставку на другое направление.

По информации «РИА Недвижимость», в 2013 году, когда собирались приводить в порядок Парк Горького, костромичи приняли участие в конкурсе поставщиков и выиграли. В парке теперь стоят лавки нашего производства.

Потом компания выиграла конкурс по Парку Садовники, после чего приняла участие в программе «Моя улица». Теперь лавками костромского производства уставлено большое количество улиц столицы.

Руководитель фирмы Дмитрий Ярков.

Компания считает, что секрет ее успеха в интересном дизайне мебели и материалах — например, здесь используют термодревесину и материалы, которые не требуют покраски.

Кстати, в результате выгодных заказов, вызванных московской программой благоустройства, оборот фирмы вырос более, чем на 60 процентов.