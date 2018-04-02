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Костромская компания заработала гигантские деньги на лавочках для Москвы
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Костромская компания заработала гигантские деньги на лавочках для Москвы 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромская компания успешно делает лавочки для московских улиц, узнал KOSTROMA.TODAY. Этим она начала заниматься, когда московские власти взяли курс на благоустройство столицы.
Компания ООО «Алюдеко-К» изначально занималась производством металлоконструкций, но когда в столице начали благоустраивать улицы, сделала ставку на другое направление.
По информации «РИА Недвижимость», в 2013 году, когда собирались приводить в порядок Парк Горького, костромичи приняли участие в конкурсе поставщиков и выиграли. В парке теперь стоят лавки нашего производства.
Потом компания выиграла конкурс по Парку Садовники, после чего приняла участие в программе «Моя улица». Теперь лавками костромского производства уставлено большое количество улиц столицы.
Руководитель фирмы Дмитрий Ярков.
Компания считает, что секрет ее успеха в интересном дизайне мебели и материалах — например, здесь используют термодревесину и материалы, которые не требуют покраски.
Кстати, в результате выгодных заказов, вызванных московской программой благоустройства, оборот фирмы вырос более, чем на 60 процентов.
Кроме мебели, мастера начали делать спортивные площадки — несколько установлены в центре Москвы.
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