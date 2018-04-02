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В МЭР рассказали о будущем криптовалют в системе международных расчётов
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В МЭР рассказали о будущем криптовалют в системе международных расчётов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Отдельные элементы криптовалют в будущем могут применяться в международных расчётах, допустил замминистра экономического развития Алексей Груздев, передаёт ТАСС.
Во время ответов на вопросы студентов после лекции в Уральском федеральном университете чиновник обратил внимание, что сегодня ряд национальных правительств собираются официально признать криптовалюту наряду со странами, где использование криптовалюты категорически отрицается.
«Думаю, что в перспективе истина где-то будет посредине… То, что отдельные элементы (криптовалют — Прим. ред.) в перспективе будут внедрены (при международных расчётах — Прим. ред.) — это очевидно», — отметил Груздев.
Россия в свою очередь подготавливает нормативную базу для использования блокчейн, поскольку данная технология способна вывести экономику страны на новый уровень, заявил замглавы Минэкономразвития.
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