В МЭР рассказали о будущем криптовалют в системе международных расчётов

Отдельные элементы криптовалют в будущем могут применяться в международных расчётах, допустил замминистра экономического развития Алексей Груздев , передаёт ТАСС

Во время ответов на вопросы студентов после лекции в Уральском федеральном университете чиновник обратил внимание, что сегодня ряд национальных правительств собираются официально признать криптовалюту наряду со странами, где использование криптовалюты категорически отрицается.

«Думаю, что в перспективе истина где-то будет посредине… То, что отдельные элементы (криптовалют — Прим. ред.) в перспективе будут внедрены (при международных расчётах — Прим. ред.) — это очевидно», — отметил Груздев.