Основатель Ethereum возмущен бездействием Facebook и Instagram

В начале этого года компания Facebook запретила рекламу криптовалют на своих страницах, но мошенникам это пока мешает не слишком сильно. В социальной сети до сих пор имеется множество аккаунтов, выманивающих у доверчивых пользователей их средства. При чем часть этих аккаунтов для убедительности используют в своей работе имена известных персон. Возмущение таким положением дел выразил в своем твиттер-аккаунте основатель криптовалюты Ethereum (эфир) Виталик Будерин.

Бутерин возмущен тем, что даже после жалобы на аккаунт, ведущий явно мошенническую деятельность, Facebook не торопится его блокировать, и злоумышленники день за днем продолжают собирать свой преступный урожай, а ведь промедление в этом деле сродни укрывательству преступления. Мошенники ведут сбор средств или агитируют в пользу сомнительных проектов от лица таких популярных личностей, как Илон Маск и даже Дональд Трамп . Сам Будерин попросил пользователей незамедлительнос ообщать об обнаружении поддельных страниц известных личностей и просто о мошеннических аккаунтах, ведущих противоправную деятельность.

Разработчик Ethereum посетовал, что лично не может проконтролировать весь фейк, поскольку не имеет страниц ни в Facebook, ни в Instagram. Две медийные платформы, на которых присутствует отец-основатель «эфира», — это Twitter и Reddit. Мошенническая деятельность ведется и через Twitter, говорит Бутерин, возможно чуть в меньших масштабах, но в отличии от Facebook и Instagram, в Twitter такие страницы блокируются оперативнее.