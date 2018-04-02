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Представителей старшего поколения района Выхино-Жулебино научат пению и бисероплетению
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Представителей старшего поколения района Выхино-Жулебино научат пению и бисероплетению 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Творческие занятия для москвичей старшего возраста в рамках проекта по активному долголетию будут проводить в детской школе искусств имени М. А. Балакирева.
— Выбор направлений разнообразен: бисероплетение, рисование, художественная керамика, хоровое пение, танцы — каждый участник программы сможет найти для себя что-то особенное, подходящее именно ему, — сообщила пресс-секретарь ДШИ имени М. А. Балакирева Екатерина Ремизова.
Занятия будут проводить бесплатно по адресу: улица Ферганская, дом 23. Все желающие записаться в творческие студии могут обратиться в филиал «Выхино» территориального центра социального обслуживания «Жулебино», расположенный по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2.
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