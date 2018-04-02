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Текущий ремонт цоколей и крыш жилых домов в Рязанском районе проведут в апреле
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Текущий ремонт цоколей и крыш жилых домов в Рязанском районе проведут в апреле 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Текущий ремонт кровель пяти домов на территории Рязанского района запланировано провести в рамках общегородских работ по благоустройству в апреле.
— Кроме того, в рамках плана-графика проведения общегородских работ запланированы ремонт цоколей 91 строения, отмосток семи зданий, а также покраска систем водоотвода, входных групп и цоколей, — сообщил первый заместитель главы управы Рязанского района по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Евгений Ровинский.
Также в рамках так называемого месячника по благоустройству территорий, официально стартовавшему в столице 01 апреля, будут приведены в порядок после зимы дворы и улицы. А 14 и 21 апреля к работникам коммунального хозяйства смогут присоединиться активные жители района, школьники и студенты. В эти дни пройдут общегородские субботники.
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