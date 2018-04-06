В Росавиации назвали безответственными действия руководства «Саратовских авиалиний»

МОСКВА , 6 апреля, / ТАСС /. Росавиация считает безответственными действия руководства «Саратовских авиалиний» в случае с внесением погибших в феврале 2018 года пилотов в списки действующего авиаперсонала. Как сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько , сославшись на объяснения гендиректора авиакомпании Алексея Вахромеева, это произошло из-за отсутствия свидетельства о смерти.

По словам Нерадько, с этим гендиректором ему «встречаться больше не хочется». «Росавиация ввела ограничения на эксплуатацию самолетов Ан-148 (после февральской авиакатастрофы — прим. ТАСС), — сообщил он в ходе Первого национального конгресса путешественников и авиапассажиров. — Через некоторое время авиакомпания подает заявку на возобновление полетов и в этой заявке мы видим данные о членах погибшего экипажа и о самолете, который разбился в катастрофе. Это свидетельствует о полной безответственности лиц, которые подписывали заявку».

"Даже не можете себе представить, какие объяснения дал гендиректор этому факту! Он сообщил, что сведения о членах погибшего экипажа были внесены потому, что не выписано свидетельство о смерти, вот. А данные о воздушном судне — потому что следственный комитет изъял документацию на самолет, он не может быть списан", — сообщил Нерадько.

Как ранее сообщал ТАСС, после проверки авиакомпании Нерадько предложил гендиректору «Саратовских авиалиний» добровольно подать заявление об аннулировании сертификата эксплуатанта из-за «безответственного отношения» к безопасности полетов.

В конце марта Росавиация ограничила сертификат авиакомпании до 27 апреля.