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«Саратовские авиалинии» повторно запросят Росавиацию о снятии ограничений по сертификату
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«Саратовские авиалинии» повторно запросят Росавиацию о снятии ограничений по сертификату 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авиакомпания «Саратовские авиалинии», чей самолет потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля, на этой неделе повторно направит запрос в Росавиацию на снятие ограничений по сроку действия сертификата эксплуатанта, рассказали RNS в авиакомпании. После авиакатастрофы в Подмосковье Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 20 апреля — к этому времени компания должна устранить все выявленные в ходе проверки нарушения.
«"Саратовские авиалинии" работают в штатном режиме, выполняя полеты по расписанию на воздушных судах Embraer 190 и ЯК — 42. Авиакомпанией на этой неделе будут поданы в Приволжское межрегиональное территориальное управление Росавиации дополнения к отчету об устранении замечаний по итогам внеплановой проверки комиссией Ространснадзора и заявка в Росавиацию на снятие ограничения сертификата эксплуатанта», — сказали в авиакомпании.
Представитель перевозчика отметил, что авиакомпания направила запрос в Росавиацию с просьбой разъяснить ряд положений.
«Компания эксплуатирует тип АН-148 всего 15 месяцев, а экипажам предписано пройти за эти 15 месяцев трехгодичный цикл тренажерной подготовки. Тем более, при переучивании на новый тип воздушного судна, в том числе и АН-148, в авиационно-учебном центре все элементы по пункту 5.84 ФАП-128 отрабатываются. Ответ на запрос авиакомпании не был получен, в связи с этим для устранения нарушения авиакомпании пришлось пойти на необоснованные финансовые затраты. Для устранения указанных в акте проверки нарушений летному составу, уже прошедшему переучивание в авиационно-учебном центре по всем элементам, пришлось заново проходить их еще раз по программе подготовки АО «Саратовские авиалинии». В итоге требуемое количество пилотов ВС АН-148 прошли в полном объеме подготовку по всему 36-ти месячном циклу согласно пункта 5.84 ФАП-128 (включая тренажерную) в одобренном (сертифицированном) Росавиацией авиационном учебном центре С7Тренинг», — отметили в авиакомпании.
Представитель авиакомпании отметила, что 14 марта перевозчиком был отправлен отчет об устранении замечаний и несоответствий в Приволжское МТУ Росавиации. Авиаперевозчик исключил из сертификата все воздушные суда типа АН-148-100В, за исключением одного борта, который укомплектован необходимым количеством экипажей, прошедшим обучение.
«29 марта нами получен ответ от регулятора, что отчет «Саратовских авиалиний» рассмотрен. Все несоответствия были авиакомпанией исправлены, за исключением пункта по переобучению на тренажерах. В связи с этим авиакомпания была вынуждена исключить из сертификата эксплуатанта все воздушные суда типа АН-148-100В, за исключением одного борта, который укомплектован необходимым количеством экипажей, прошедшим обучение», — отметил представитель авиакомпании.
Ранее Росавиация предложила авиакомпании «Саратовские авиалинии» самостоятельно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта, следовало из письма руководителя ведомства Александра Нерадько генеральному директору авиакомпании Алексею Вахромееву, с копией которого ознакомился RNS. Нерадько назвал «беспредентным и безответственным отношение руководства авиакомпании „Саратовские авиалинии“ к вопросам обеспечения безопасности полетов» и предложил сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности.
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