Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить полеты 

Это, как передает «Интерфакс», следует из письма главы ведомства Александра Нерадько гендиректору авиакомпании Алексею Вахромееву.
В письме гендиректору «Саратовский авиалиний» предлагается подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.