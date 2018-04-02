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Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить полеты
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Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить полеты 

BFM.RU 1 час назад
Фото: TourDom
Это, как передает «Интерфакс», следует из письма главы ведомства Александра Нерадько гендиректору авиакомпании Алексею Вахромееву.
В письме гендиректору «Саратовский авиалиний» предлагается подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
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