Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить полеты

Это, как передает «Интерфакс», следует из письма главы ведомства Александра Нерадько гендиректору авиакомпании Алексею Вахромееву.

В письме гендиректору «Саратовский авиалиний» предлагается подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности».