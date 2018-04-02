Добычу песка и гравия в водоохранных зонах Арктики могут разрешить

Действующим законодательством в водоохранных зонах запрещена добыча общераспространённых полезных ископаемых.

Авторы законопроекта указывают, что 90% месторождений песка и песчано-гравийной смеси в Чукотском автономном округе расположены в пределах водоохранных зон. Многие из месторождений ранее осваивались, не нанося существенного ущерба водным объектам.

«Запасы песка и песчано-гравийной смеси месторождений, которые генетически связаны с аллювиальными и прибрежно-морскими отложениями, фактически являются возобновляемыми», — говорится в пояснительной записке.

Инициаторы законопроекта также подчёркивают, что округ удалён от основных промышленных центров, его хозяйственная деятельность и жизнеобеспечение населения зависит от поставок из других регионов из-за неразвитой дорожной сети, низкого качества дорог и отсутствия железнодорожного сообщения.

«Альтернативы замены месторождений песка и песчано-гравийной смеси, расположенных в водоохранных зонах в Чукотском автономном округе, не выявлено. Перспективы их обнаружения весьма проблематичны в связи с особенностями геологического строения территории», — отмечают авторы документа.

Они указывают, что невозможность добычи общераспространённых полезных ископаемых для собственных нужд на территории региона приведёт к необходимости их доставки с материковой части России морским транспортом в период арктической навигации, что существенно повысит стоимость строительства и увеличит сроки выполнения работ.

Авторы законопроекта подчёркивают, что использование местных стройматериалов позволит своевременно и эффективно использовать бюджетные средства, предусмотренные на реконструкцию и строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры Арктической зоны.

«В целях решения возникающих проблем законопроектом предлагается разрешить разведку и добычу общераспространённых полезных ископаемых пользователями недр в целях производства строительных материалов в границах водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации», — говорится в пояснении к документу.