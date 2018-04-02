Стойку светофора на улице Яблочкова выровняли коммунальщики

С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.

Максима Ликсутова. Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

— Указанные неисправности устранены. Светофорная колонка с транспортным светофором восстановлена в нормативное положение и закреплена, — говорится в сообщении.

Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (вт)