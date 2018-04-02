Митрополит Пантелеимон: «Истинно верующий человек любит всех»

О прощении и оккультизме, террористах и отношении верующих к атеистам спрашивали Митрополита красноярского и ачинского Пантелеимона учащиеся красноярского техникума сварочных технологий и энергетики.

Бабушка — дар Божий

Как простить родителей, которые бросили меня в детстве, отдав на воспитание бабушке?

— Радуйтесь, что у вас была такая бабушка, которая вас воспитала. Бабушка — та же мама, только старше. Самое главное, что вы выросли, радуетесь жизни.

И не надо думать, что абсолютно у всех, кого воспитали родители, было счастливое детство! У многих, увы, родители ведут себя, как звери — так, что смотришь и удивляешься: зачем они рожали ребёнка, раз так к нему относятся?

Также очень важно понять, почему ваши родители так поступили. Скорее всего, из эгоизма, слабости и неумения переносить жизненные испытания. Слава Богу, что мама не сделала аборт, что вы не попали в детский дом. Повторюсь, вас воспитала бабушка, а это не просто родной человек, это дар Божий! Я рос с родителями, но бабушку и прабабушек всегда любил по-особому, а сейчас с любовью молюсь за их упокой.

С родителями же, если есть такая возможность, нужно примириться, чтобы снять с себя груз непрощения. Работайте над собой, чтобы простить своих родителей, по заповедям молитесь о том, чтобы Бог их простил. Держать на них зло — это грех. Все мы ошибаемся, все грешим и каемся. Но раскаяние — это не просто рассказ о своих дурных делах, это желание преодолеть недостатки и измениться к лучшему.

Борцы-убийцы

Откуда появилось ИГИЛ (Исламское государство — организация, запрещённая в России ), представители которого убивают людей в Сирии

— ИГИЛ появилось не вчера и не сегодня, изначально это была борьба за якобы «чистоту» ислама. Сейчас это уже далеко не религиозное движение: каждый век, каждый год оно приобретает свои формы, в зависимости от идеологов. ИГИЛ, как мы знаем, пытается проникнуть и в Россию, и по всему миру. Сам по себе ислам не является религией смерти или убийств. И под личиной христианства порой появляются секты, где эксплуатируют человека как некий материал для опытов.

Сирия в силу политических игр оказалась в эпицентре такого явления. Но любая подобная «борьба за свободу народов и чистоту религий» на самом деле олицетворяет собой насилие.

Сирия — это земля Иисуса Христа Дамаск был одним из первых городов, где апостол Павел начал проповедовать христианство. Россия как православная страна приняла на себя обязанность защитить сирийцев — не только христиан, но и мусульман. ИГИЛ будет побеждено, но на смену ему может прийти нечто подобное. Люди веры обязаны с такими явлениями бороться и себя воспитывать в духе мира, а не войны.

Магия — путь к погибели

Как относиться к экстрасенсам, знахарям и прочим магам?

— К сожалению, подобное явление существует в нашем обществе. Колдунов и экстрасенсов мы всё время наблюдаем на ТВ, в СМИ, в социальных сетях. Среди них есть и откровенные обманщики-шарлатаны, а кое-кто даже не гнушается православные иконы в руки брать, чтобы дурачить людей!

Но надо чётко понимать, что колдовство порой работает, но не спасает. В основе всякого колдовства лежит обман, ложь. И стоит помнить, что Спаситель Иисус Христос называл отцом лжи диавола (Ин. 8:44). Магия, оккультизм — это такая материя, которая светит, но не греет душу человека истиной и добром. За первым восхищением у того, кто вовлечён в это страшное дело, неизбежно последует разочарование, а у многих проявятся тяжкие душевные расстройства.

Очень важно знать, что настоящее счастье на оккультизме не построишь. Получишь нечто ненадёжное и временное. А разве счастье может быть временным? Это уже самообман и духовная смерть.

К сожалению, всегда были и есть те, кто, не прилагая усилий к воспитанию самого себя, пытается постичь что-то потустороннее и загадочное, получить просимое. Но нам, верующим, это не нужно — каждый из нас сам творец своего счастья, с Божией помощью. И Господь нам помогает.

Ангелы — назидание миру

Почему детям, родившимся инвалидами, так не везёт? За что им такое испытание?

— Вопрос очень серьёзный и важный. Иногда дети рождаются больными из-за таких родительских грехов, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, из-за ранних сексуальных связей. Особо подчеркну, для вас, молодых людей, что тратить в раннем возрасте силы, которые дал Бог для любви в семье, на случайные связи бездумно. Всё должно быть в своё время.

Есть такой общечеловеческий грех, как варварское отношение к природе, его следствие — плохая экология, из-за которой часто появляются на свет дети-инвалиды.

Само существование таких детей призывает нас, обычных людей, оставить эгоизм и поддерживать их, всячески помогать. В этом глубокий божественный призыв, напоминание о хрупкости человеческой жизни. Но в духовном смысле эти ребята, как ангелы, они чище, лучше нас. И они будут приветствовать нас, когда мы придём в жизнь вечную. Волонтёры же, которые, я знаю, есть среди студентов, помогающие этим детям, совершают духовный подвиг и обязательно получат Божье благословение.

Любовь без фанатизма

Может ли быть такое, что чувства верующих людей атеист оскорбляет одним своим существованием?

— Настоящий верующий должен быть терпимым, свободным от фанатизма и умеющим сосуществовать с людьми разных мировоззрений. А если человек этого не понимает, если он горячится и впадает в фанатизм, значит, вера его пока ещё слаба. Была бы она сильной — он любил бы всё ивсех, кто его окружает. Вера во Христа никогда не должна служить прикрытием для зла и прочих негативных чувств. Истинно верующий должен знать, что только сам человек может победить всё греховное внутри себя.