Число физлиц-банкротов в России за первые три месяца года выросло в 1,5 раза

В первом квартале 2018 года в России число граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число потенциальных банкротов при этом продолжает расти, хотя и уже не так быстро, как раньше. Об этом сообщило агентство

со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего за январь-март 2018 года банкротами было признано 8 тыс. 966 россиян. С 1 октября 2015 года в России банкротами стали 59 тыс. граждан, это 40 банкротов в среднем на 100 тыс. населения.

По данным ОКБ, количество потенциальных банкротов (заемщиков с долгом более 500 тыс. рублей и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту) на 1 марта 2018 года составляет 702,8 тыс. человек или 1,3% от общего количества заемщиков с открытыми счетами. При этом темпы роста этого показателя уменьшаются.

"Если в I квартале 2017 года годовые темпы роста потенциальных банкротов составляли 10%, то в 1 квартале 2018 года, по оценке, они составят около 6%. Мы ожидаем, что при сохранении текущей экономической ситуации количество потенциальных банкротов продолжит расти умеренными темпами", — пояснил в этой связи заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников

Заявлений о банкротстве граждан подается больше, и все меньше из них суды возвращают или прекращают по ним производство. Одна из причин все еще небольшого количества личных банкротств — дороговизна процедуры. Однако ведение дел о банкротстве граждан теперь осуществляется юридическими фирмами, специализирующимися именно на таких процедурах— с разделением труда и экономией издержек.