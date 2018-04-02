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Жители ЛНР получили в марте более 255 тонн гумпомощи от Красного креста
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Жители ЛНР получили в марте более 255 тонн гумпомощи от Красного креста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Более 255 тонн гуманитарной помощи получили жители самопровозглашенной Луганской народной республики от Международного комитета Красного Креста (МККК) в марте, сообщили РИА новости в пресс-службе МККК.
"Более 255 тонн гуманитарной помощи было роздано представителями Международного Комитета Красного Креста в марте 2018 года вдоль линии соприкосновения", — сообщили в пресс-службе организации.
По словам собеседника агентства, почти 14 тысяч жителей Первомайского, Славяносербского и Перевальского районов получили продуктовые и гигиенические наборы. Все жители прифронтовых поселков Сокольники и Желобок получили от МККК теплую одежду и наборы для утепления домов.
"МККК также продолжает оказывать поддержку учреждениям здравоохранения. Так, Луганская станция переливания крови, а также ее пять филиалов получили необходимые расходные материалы от МККК. Кроме этого, 100 штук шприц-ручек для инсулина и пять тысяч игл для шприц-ручек были переданы для лечения пациентов с сахарным диабетом", — отметили в организации.
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