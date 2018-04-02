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Экс-мэра Нальчика назначили вице-премьером КБР
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Экс-мэра Нальчика назначили вице-премьером КБР 

РИА Новости 1 час назад
НАЛЬЧИК, 2 апр — РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков подписал указ о назначении исполняющим обязанности вице-премьера — министра образования и науки КБР Арсена Алакаева, который до последнего времени возглавлял администрацию Нальчика, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.
"Коков своим указом назначил исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра образования, науки и по делам молодежи КБР Арсена Алакаева", — сказал собеседник агентства.
Занимавшая этот пост до последнего времени Нина Емузова освобождена от должности в связи с выходом на пенсию.
Пятидесятилетний Алакаев ранее работал преподавателем Кабардино-Балкарского агромелиоративного института, в органах государственной власти КБР занимал должность заместителя руководителя администрации главы республики. С августа 2015 года исполнял обязанности главы администрации Нальчика, в октябре 2015 года был избран главой администрации города.
Ранее сообщалось, что в понедельник Алакаев был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности главы администрации Нальчика назначен Таймураз Ахохов, ранее занимавший должность первого вице-премьера правительства КБР.
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