Экс-мэра Нальчика назначили вице-премьером КБР

"Коков своим указом назначил исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра образования, науки и по делам молодежи КБР Арсена Алакаева", — сказал собеседник агентства.

Занимавшая этот пост до последнего времени Нина Емузова освобождена от должности в связи с выходом на пенсию.

Пятидесятилетний Алакаев ранее работал преподавателем Кабардино-Балкарского агромелиоративного института, в органах государственной власти КБР занимал должность заместителя руководителя администрации главы республики. С августа 2015 года исполнял обязанности главы администрации Нальчика, в октябре 2015 года был избран главой администрации города.

Ранее сообщалось, что в понедельник Алакаев был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности главы администрации Нальчика назначен Таймураз Ахохов, ранее занимавший должность первого вице-премьера правительства КБР.