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На Чукотке предложили новый способ проводить собрания муниципальных депутатов
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На Чукотке предложили новый способ проводить собрания муниципальных депутатов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Заседания представительного органа муниципального района правомочно, если на нём присутствует менее 50% от числа депутатов, но при этом обеспечена возможность для голосования не присутствующего на заседании депутата с помощью систем видеоконференц-связи, в режиме аудиоконференции.
Соответствующую поправку в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесла на рассмотрение Госдумы Дума Чукотского автономного округа.
Другой формой признания собрания правомочным, как следует из пояснительной записки к документу, предлагается сделать заполнение депутатом листа голосования и передачу этого документа в представительный орган в день голосования любым доступным видом связи.
При этом предлагается учесть, что число присутствующих депутатов и депутатов, голосующих с помощью видеоконференции, должно составлять не менее 50% от числа избранных парламентариев.
В настоящее время, как указывают законодатели Чукотки, законодательство предусматривает, что в представительном органе муниципального района число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от установленной численности представительного органа муниципального района.
Одновременно заседание муниципального совета, по нормам закона, не может считаться правомочным, если на нём присутствует менее 50% от числа избранных депутатов.
Заседания представительного органа муниципального образования проводятся не реже одного раза в три месяца. Таким образом, для проведения правомочного заседания муниципального совета, состоящего из 15 депутатов, требуется присутствие, как минимум, восьми депутатов.
В Чукотском автономном округе населённые пункты муниципальных районов расположены на значительном расстоянии друг от друга. Например, из 15 депутатов Совета депутатов Чукотского муниципального района
11 депутатов проживают в труднодоступных населённых пунктах, имеющих с административным центром муниципального района — селом Лаврентия, только авиационное сообщение.
Суровый климат не всегда предоставляет им возможность лично присутствовать на заседаниях, и решить данную проблему может помочь предлагаемый способ дополнения Федерального закона, заключают авторы инициативы.
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