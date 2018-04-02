Какой была судьба вдов на Руси

До конца XIX века женщина в России была абсолютно бесправна, за редким исключением ей запрещалось обучаться какой-либо профессии и потеряв мужа, она часто не имела средств к существованию. И если вдова из нищего сословия, не имевшая возможности снова выйти замуж, считала свою жизнь конченной, то высокородная женщина, лишившись супруга, порой обретала настоящую свободу.

Если вдова с характером

В языческой Руси женщины также не имели никаких прав, как и во времена христианства, но они не были заложницами какого-либо общественного порицания, когда оставаясь без мужской поддержки, начинали действовать самостоятельно. Ярким тому примером является история княгини Ольги, жившей в X веке. Согласно летописям, древляне, убили ее мужа, князя Игоря и тут же прислали к ней сватов. Женщина, пусть и вдова государственного деятеля, не могла «княжить» самостоятельно, она должна была передать бразды правления мужчине.

И все-таки, когда Ольга воспротивилась этому и решила сама отомстить древлянам за гибель супруга, дружина князя Игоря ее поддержала и признала своим правителем — фактически командующим весьма солидного войска. Безусловно, формальным поводом для этого было регентство Ольги при ее малолетнем сыне — князе Святославе. Но если бы не решительный характер этой женщины, то дружинники вряд ли послушались бы вдову. Но из тех же летописей известно, что Ольга, происходила хотя и незнатного, но воинственного варяжского рода, а князь Игорь встретил ее, когда она в мужской одежде переправляла его на лодке через реку.

Данный факт говорит о многом, но главное, о том, что вдова, облеченная властью, имея определенные черты характера, могла поступать так, как это сделал бы ее погибший супруг: воевать, обустраивать государство. И это право вдовы, наследовавшей мужские обязанности, вскоре было официально задокументировано.

Мужское наследие вдовы

Известный литературный памятник XII века — «Завещание Владимира Мономаха детям» для многих князей и высокопоставленных деятелей Древней Руси долгое время был своеобразным учебником жизни. Между тем, помимо прочего, в нем сказано и об отношении к вдовам, которые воспитывают малолетних сыновей. В частности было подтверждено, что вдова не только владеет состоянием умершего мужа — его поместьями, угодьями, войсками, но и при необходимости участвует в социальной и государственной жизни. Родовитые вдовы участвовали в судах, вдова думского боярина имела право сидеть на месте мужа в боярской думе, вдова князя — возглавлять военный поход и обязательно учить своих сыновей исполнять эти мужские обязанности.

В тексте «Жития Феодосия Печерского», созданного на рубеже XI — XII веков, с точки зрения христианства, образ его матери показан язычески-дьявольским. Вдова, которая должна быть смиренной, тихой и покорной не принимала аскетизм сына, избивала его и требовала, чтобы он отрекся от своих благочестивых идей и занялся воинственным делом своего отца. Эта женщина воспитывала своего наследника по-мужски, заставляя его быть тем, кем он родился, а не следовать чуждым ее семье идеалам.

Политические возможности

Еще более удивительными были возможности высокопоставленных вдов в Великом Новгороде. Историческая повесть Николая Карамазина «Марфа-Посадница, или покорение Новгорода» рисует образ властной вдовы новгородского посадника Исаака Борецкого, решившей противостоять Московскому царству во главе с Иваном III и не допустить его власти ни над собой, ни над своей родной землей.

Для этого она заручилась поддержкой таких же влиятельных новгородских вдов, наследовавших республиканскую власть в городе, и обратилась за помощью к польскому королю Казимиру IV, предлагая ему передать Новгород в состав Великого княжества Литовского, но на правах автономии и при сохранении всех политических прав этого города-республики. В итоге московский царь объявил войну Новгороду, то есть союзу нескольких вдов, воспринимая их как силу равную себе. В итоге сына и внука Марфы Борецкой царь казнил, а ее саму насильно отправил в монастырь, где она и скончалась.

Чем больше усиливалось влияние церкви на жизненный уклад Руси, тем меньше прав оставалось даже у высокопоставленных вдов, изначально наследовавших возможности своих почивших супругов. И все чаще даже богатая и родовитая женщина, оставшись без мужа, лишалась возможности самой распоряжаться своей жизнью и часто насильно отправлялась в монастырь родственниками-мужчинами.