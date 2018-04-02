Свыше 270 молодых ученых и специалистов Подмосковья подали заявки на соципотеку

Свыше 270 молодых ученых и уникальных специалистов Московской области подали заявки на участие в программе «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Министерство инвестиций и инноваций Московской области завершило прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека». За полтора месяца более 270 молодых ученых и уникальных специалистов Московской области подали заявки для участия во втором этапе подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», — говорится в сообщении.

Рекордное количество заявок поступило в заключительные дни работы комиссии, их число практически в два раза больше планируемых к выдаче по программе квартир.

После прохождения банковской проверки начнет свою работу совет из представителей научных и производственных кругов Московской области, который отберет достойные кадры из числа заявившихся для оказания им данной меры поддержки.

Одним из критериев для отбора на участие в программе является экономическая эффективность и качество работы либо научной темы, выбранной соискателем.

«Если в промышленности этот критерий достаточно легко достижим, то в науке мы исходим из того, что тема разработки должна быть перспективна как с точки зрения своей целевой аудитории, так и экономической перспективы, которая позволила бы при переводе в сектор промышленности достаточно серьезно поднять компетенцию наших предприятий», — добавил зампред.

Программа действует третий год, и благодаря ей в 2016 году было выделено 58 квартир, в 2017 году — 107 квартир, а в 2018-м в планах — уже 142 квартиры.

По условиям программы «Социальная ипотека», 50% от стоимости квартиры оплачивается сразу за счет бюджета Московской области, остальные 50% оформляют в рассрочку сроком на 10 лет. При этом тело кредита платит область, а проценты — заявитель. При условии, что ученые и специалисты, которые принимают участие в программе, отработают эти 10 лет на территории Подмосковья.