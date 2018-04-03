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Стартовал прием заявок на премию губернатора Подмосковья в сфере науки и инноваций
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Стартовал прием заявок на премию губернатора Подмосковья в сфере науки и инноваций 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья объявило о проведении конкурса на соискание премий губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В Московской области находятся восемь из 13 городов-наукоградов России. Чтобы привлечь в науку как можно больше талантливой молодежи, шесть лет назад были учреждены 15 ежегодных премий в размере 700 тысяч рублей каждая.
«На сегодня по затратам на научные исследования Московская область — второй регион в стране. Если говорить об общем количестве занятых в научной сфере, то это внушительная цифра — 90 тысяч человек. У нас расположено большое количество научно-исследовательских институтов и учебных заведений, которые готовят специалистов в этой области. Помощь правительства становится все более адресной», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
По его словам, при отборе проектов для вручения премий власти ориентируются на эффективность разработок, их практическое применение и перспективу внедрения. Каждый год власти региона вручают 15 премий по 700 тысяч рублей каждая.
В прошлом году на соискание премии губернатора поступило более 100 заявок. Для подачи документов важно, чтобы достижения кандидатов соответствовали утвержденному перечню приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 3 апреля по 4 мая 2018 года. Список необходимых документов и форма заявки размещены по ссылке.
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