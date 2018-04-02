Правительство РФ распорядилось повысить качество управления многоквартирными домами

Как сказано в стенограмме совещания с вице-премьерами, опубликованной сегодня на официальном чайте кабмина, среди новаций — требования к деятельности аварийно-диспетчерских служб. Устанавливается дифференцированное время устранения различного рода аварий — от получаса до двух часов.

В частности, максимальное время дозвона в аварийно-диспетчерские службы не должно превышать пять минут. Кроме того, на локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отводится 30 минут с момента вызова, засоры предписано устранять в течение двух часов, а на ликвидацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отводится трое суток.

Кроме того, вводится понятие пешей доступности для управляющей компании — до представительств которой жильцы обслуживаемых этой организацией домов могли бы добраться пешком в течение часа.