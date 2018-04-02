Ещё
Правительство РФ распорядилось повысить качество управления многоквартирными домами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство РФ распорядилось повысить качество управления многоквартирными домами 

Интересант 1 час назад
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пописал постановление об изменении ряда правил и внесения новых стандартов в управление многоквартирными домами.
Как сказано в стенограмме совещания с вице-премьерами, опубликованной сегодня на официальном чайте кабмина, среди новаций — требования к деятельности аварийно-диспетчерских служб. Устанавливается дифференцированное время устранения различного рода аварий — от получаса до двух часов.
В частности, максимальное время дозвона в аварийно-диспетчерские службы не должно превышать пять минут. Кроме того, на локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отводится 30 минут с момента вызова, засоры предписано устранять в течение двух часов, а на ликвидацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отводится трое суток.
Кроме того, вводится понятие пешей доступности для управляющей компании — до представительств которой жильцы обслуживаемых этой организацией домов могли бы добраться пешком в течение часа.
Интересант: последние новости
Дмитрий Медведев пообещал встречи с фракциями и при новом правительстве Владимир Путин поручил правительству проконтролировать оборот в России продукции «сыроподобного типа» Дмитрий Песков: Слова Амана Тулеева о «бузотерах» на митинге в Кемерово, мягко говоря, неудачны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заподозрили в «захвате» линий связи505
В Сочи горит пятиэтажный дом120
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки262
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня3
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение