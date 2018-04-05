Спуск к Уралу в Оренбурге закроют после Пасхи

Для проведения очередных работ по реконструкции Набережной, доступ для горожан закроют с 10 апреля. С этого дня на место будут свозить временные ограждения и вагончики для строителей, необходимую технику и материалы.

По прогнозам метеорологов, после 14 апреля в городе установится наиболее благоприятная для строительства погода. С этого дня предполагается начать активные работы.

«У нас остаются работы по штукатурке, шпаклевке, покраске, также мы будем выравнивать ступени и наносить верхний слой по всему периметру ступеней, — сообщил директор ООО «СКИБ» Владимир Курников. — Весь спуск покрасим в ровный однородный светлый цвет».

На верхней части Набережной выложат тротуарную плитки (сейчас там уложена временная) и сделают уклон для водостока.

Напомним, по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году запланирован и ремонт Елизаветинского спуска. С наступлением летнего периода свободный доступ к нему также будет закрыт. Как ранее сообщалось, здесь вскоре установят малые архитектурные формы, оборудуют велодорожку и высадят деревья.