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Спуск к Уралу в Оренбурге закроют после Пасхи
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Спуск к Уралу в Оренбурге закроют после Пасхи 

ProOren 32 минуты назад
Фото: ProOren
Для проведения очередных работ по реконструкции Набережной, доступ для горожан закроют с 10 апреля. С этого дня на место будут свозить временные ограждения и вагончики для строителей, необходимую технику и материалы.
По прогнозам метеорологов, после 14 апреля в городе установится наиболее благоприятная для строительства погода. С этого дня предполагается начать активные работы.
«У нас остаются работы по штукатурке, шпаклевке, покраске, также мы будем выравнивать ступени и наносить верхний слой по всему периметру ступеней, — сообщил директор ООО «СКИБ» Владимир Курников. — Весь спуск покрасим в ровный однородный светлый цвет».
На верхней части Набережной выложат тротуарную плитки (сейчас там уложена временная) и сделают уклон для водостока.
Напомним, по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году запланирован и ремонт Елизаветинского спуска. С наступлением летнего периода свободный доступ к нему также будет закрыт. Как ранее сообщалось, здесь вскоре установят малые архитектурные формы, оборудуют велодорожку и высадят деревья.
Глава Оренбурга Евгений Арапов пообещал завершить все работы к Дню города, который официально отмечают в последних числах августа.
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