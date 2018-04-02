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Реконструкция водозаборного узла в Железнодорожном завершится раньше срока
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Реконструкция водозаборного узла в Железнодорожном завершится раньше срока 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Реконструкция водозаборного узла №7 в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе завершится раньше срока. Об этом глава Балашихи Сергей Юров сообщил в ходе выездного совещания на объекте.
Водозаборный узел № 7 предназначен для отбора питьевой воды из Восточной системы водоснабжения. Он обеспечивает водой более половины жителей микрорайонов Железнодорожный и Саввино Балашихи. Реконструкция объекта подразумевает строительство двух резервуаров для отбора чистой питьевой воды емкостью по 4 тысячи кубических метров. Восточная система водоснабжения обеспечивает качественной питьевой водой
северо-восточные
территории Московской области. Это система из  57-ми  артезианских скважин и  232-х  километров водоводов, расположенная на границах Московской и Владимирской областей.
Одна из наиболее острых проблем для микрорайона Железнодорожный — это состояние питьевой воды. На водозаборном узле № 7 по инвестиционной программе начались работы по реконструкции, строятся два мощных резервуара, в которых будет аккумулироваться чистая вода для того, чтобы в последующем подавать ее в микрорайон. Мы идем с опережением сроков и рассчитываем, что в июне работы по реконструкции будут закончены
— Сергей Юров.
По словам главы Балашихи, на данный момент водозаборный узел № 7 поставляет в микрорайон Железнодорожный 20 тысяч кубических метров чистой воды в сутки. Дополнительные резервуары позволят увеличить отбор чистой питьевой воды до 30 тысяч кубических метров в сутки.
Кроме того, Сергей Юров проверил ход реконструкции водозаборного узла № 5, который обеспечивает водой центральную часть микрорайона Железнодорожный: улицы Пионерская, Калинина, Юбилейная и Новая. Здесь строится резервуар для отбора воды мощностью в 1 тысячу кубических метров. Это позволит обеспечить чистой водой центральную часть микрорайона.
Полностью обеспечить жителей микрорайона Железнодорожный чистой водой планируется до конца 2018 года.
Ранее сообщалось, что в торговом центре в Балашихе прошли противопожарные учения, в них приняли участие сотрудники отделения надзорной деятельности по Балашихе Главного управления МЧС России по Московской области и балашихинского пожарно‐спасательного гарнизона.
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