Дело Мухтара Гусенгаджиева: как актер, йог и рекордсмен книги Гиннеса стал осужденным педофилом

Таганский районный суд Москвы 2 апреля приговорил актера цирка, кино и телевидения, мастера йоги Мухтара Гусенгаджиева к 22 годам колонии строгого режима из‐за обвинения в педофилии и съемке порнофильмов с участием детей. Его задержали три года назад, и все это время актер отрицал вину. «360» рассказывает главное о его деле.

Фото: официальный сайт Мухтара Гусенгаджиева

Арест и уголовное дело

В сентябре 2015 года Гусенгаджиева арестовали по подозрению в растлении

10-летней

девочки. Племянник актера Джабраил Багаутдинов в интервью «360» утверждал, что актер вины не признает и считает себя жертвой аферы — якобы его подставили

из-за квартиры в центре Москвы. «Ему только два слова дали сказать: „Меня подставили, делай что можешь“. Я думаю, его отпустят», — говорил тогда Багаутдинов.

Жертвой Гусенгаджиева стала дочь женщины, с которой он состоял в отношениях. Его с девочкой видели соседи и Нелли Шахбазова — режиссер Московского армянского театра, где выступал Гусенгаджиев.

35-летней

Инной Волковой мой дядя познакомился на одном из семинаров, которые он ведет. Потом прошло

какое-то время, она оставила ему свою визитку и сообщила, что ждет его звонка. Он как-то разбирался в своих вещах и нашел ее контакты, они созвонились, провели вечер вместе, а после начали встречаться», — рассказывал родственник актера в интервью РЕН ТВ

Позднее именно Волкова заявила в полицию об изнасиловании дочери.

Фото: официальный сайт Мухтара Гусенгаджиева

Следователи установили, что с 2012 по 2015 год 53-летний

Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних жителей Москвы и других регионов России

«Следствием установлено, что данные преступления он совершал в отношении детей родственников и своих знакомых. Кроме того, обвиняемый знакомился с женщинами с детьми и впоследствии совершал в отношении их детей противоправные действия», — рассказали в ведомстве.

Проповедовал нудизм и снимал детское порно

Записи порнофильмов правоохранители обнаружили в доме на Котельнической набережной — именно там проживал осужденный. Кроме того, следователи провели различные экспертизы, которые позволили установить и доказать вину Гусенгаджиева по всем шести эпизодам уголовного дела.

Все видеоролики снимал сам актер, он же комментировал происходящее, сообщила Lenta.ru . Кроме видеоархива правоохранители нашли в его квартире записные книжки с описанием половых актов с женщинами. Всего в мемуарах фигурировало более 800 женских имен. Аналогичные записи актер делал и после «общения» с девочками.

«Вывозил мамочек и их детей на природу, проповедовал нудизм, а когда оставался один на один с ребенком, совершал насильственные действия сексуального характера», — рассказывал замначальника

Расследуя дело, сыщики регулярно сталкивались с агрессией со стороны родителей потерпевших детей. Взрослые настолько поддавались обаянию педофила, что многие верили, что «учителя» оговорили. «Авторитет этого человека настолько серьезен в определенных кругах, что многие нам не верят. Им проще считать, что Гусенгаджиев стал жертвой заговора. Тогда мы демонстрируем видео, изъятое у подследственного, и просим опознать своего ребенка», — пояснял оперативник.

Сам актер обвинение в педофилии так и не признал. По его мнению, историю затеяла семья его племянника, дочь которого стала одной из потерпевших. Родственники, утверждает Гусангаджиев, хотят отобрать у него квартиру на Котельнической набережной. А порнографические видеоролики будто бы смонтированы руками племянника.

Самый гибкий человек

Фото: официальный сайт Мухтара Гусенгаджиева

Мухтар Гусенгаджиев родился 20 мая 1964 года в Дагестане . После школы окончил цирковую и театральную школы. С 1989 по 2000 годы работал в различных театрах и цирках по всему миру, включая знаменитый театр Zumanity компании Cirque du Soleil. С 2005 года активно снимался в кино. Известность в России ему принесли роли в фильмах и сериалах «Последний из Магикян», «Карпов», «Тайна перевала Дятлова», «Кулагин» и других. Всего на его счету свыше 37 кино и телеработ.

Параллельно с основной деятельностью Гусенгаджиев занимался йогой. С 2009 года преподавал и проводил индивидуальные семинары во Всероссийской общественной организации «Федерация йоги России».