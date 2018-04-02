На ряжском элеваторе грузчик попал под колеса железнодорожного вагона

Прокуратура Ряжского района провела проверку по факту несчастного случая на ООО «Ряжский элеватор», где пострадал грузчик. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что перед началом работы по устному распоряжению старшего мастера грузчик получил задание на загрузку пустых железнодорожных вагонов зерном. С помощью специального приспособления он вручную расцепил вагоны и подтолкнул груженный вагон по подъездному пути. Но так как на территории имеется небольшой естественный уклон, то сцепленные пустые вагоны, под собственной массой, стронулись с места и самокатом начали медленно катиться.