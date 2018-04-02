Ученые объяснили сокращение биоразнообразия четырех регионов мира потерей среды обитания

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBES опубликовала оценки состояния биоразнообразия в четырех регионах мира: на американских континентах, в Африке, Европе и Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полный доклад появится на сайте в течение года, а также будет представлен на главной конференции ООН . Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Доклад готовили 550 ведущих мировых экспертов из 100 стран. За три года специалисты изучили тысячи научных статей, правительственных источников. Как заявил в интервью The Guardian председатель IPBES Роберт Ватсон, доклад — наиболее полная оценка состояния природы с 2005 года и первая работа, в которой участвовали не только ученые, но представители правительства и другие заинтересованные стороны.

Как установили ученые, биоразнообразие сокращается в каждом из регионов. К примеру, в Европейском союзе только 7% морских видов и 9% видов морской природы присвоен благоприятный статус сохранения, у 27% видов и 66% типов природных зон статус сохранения отрицательный. Американские континенты с начала колонизации 500 лет назад утратили треть биоразнообразия. И показатель вырастет до 40% к середине века, предупреждают ученые, если не сменить политический курс и поведение общества.

Согласно работе, основной причиной утраты флоры и фауны, вопреки распространенному мнению, является не браконьерство, а потеря среды обитания, инвазивные виды (распространившиеся в результате деятельности человека), загрязнение и изменение климата. Так, более 95% высокотравных прерий на американских континентах, 72% обычных лесов и 88% атлантических превратились в фермы. Дождевые леса с 1990 года сократились более чем на 130 млн га.

"Мы теряем множество видов каждый день, приближая конец экологической системы Земли, — заявил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер. — Биоразнообразие и экосистемные услуги, которые его поддерживают, — основы жизни на Земле и критически важны для выживания и благополучия людей". Без опылителей люди не смогут выращивать овощи и фрукты, без растений — дышать и изготавливать медикаменты, поясняют в The Guardian.

Во многих регионах сокращение биоразнообразия ставит под угрозу достижение целей ООН в области устойчивого развития — усилия по расширения доступа к продовольствию, воде, одежде и жилью. Явление также ослабляет природную защиту от погодных катаклизмов.

Авторы призывают остановить поток субсидий в неустойчивые сельское хозяйство и источники энергии. Эксперты считают, что законодатели всех ведомств должны принять, что разнообразие влияет на все секторы экономики. К дебатам, помимо природных министерств, должны подключиться члены правительств, ответственные за сельское хозяйство, выработку энергии, использование воды.

По словам Ватсона, более активную роль необходимо играть и компаниям, и гражданам. Специалист, в частности, призывает граждан переключиться на более устойчивую диету (меньше говядины, больше курицы и овощей), меньше выбрасывать пищу, тратить воду и энергию.

"Это все из-за нас, — добавил сопредседатель группы, которая готовила европейскую часть доклада, Марк Рунсевелл. — Мы ответственны за сокращение биоразнообразия. Необходимо отделить экономический рост от влияния на природу. Нам нужно измерить благосостояние вне экономических индикаторов, в том числе ВВП".

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