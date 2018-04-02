Регионы Дальнего Востока предложили наделить правом определять границы ТОР

Регионы Дальневосточного федерального округа следует наделить полномочиями по определению территорий опережающего развития или их частей в границах ТОР, на которых допускается предоставление земельных участков гражданам.

Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение Госдумы депутатами Думы Чукотки.

В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась « Парламентская газета », сказано, что инициатива обусловлена необходимостью консолидации разных форм поддержки социально-экономической сферы и для развития слабо освоенной территории Арктики и с учётом повышенного интереса граждан к предоставлению земельных участков в ТОР «Беринговский».

Чукотские депутаты указывают, что названная ТОР уникальна по географическим масштабам и не представляет собой обособленную площадку для резидентов, переданную в аренду управляющей компании, как в большинстве других дальневосточных регионов.

В связи с масштабностью ТОР «Беринговский» и её отраслевой специализацией передача всей её территории управляющей компании не осуществлялась, для резидентов не выделяются обособленные площадки.

Деятельность резидентов осуществляется «точечно» на уже используемых ими участках, или планируемых к использованию в границах ТОР.

Однако дальнейшее развитие территории обусловлено выполнением Федерального закона №247-ФЗ, которым снят запрет на предоставление земельных участков с защитными лесами отдельных категорий.

В результате, как указывают авторы инициативы, на Чукотке дополнительно открылись для предоставления ещё 10 млн гектаров земель лесного фонда, что составляет 13,6% площади автономного округа.

Закон №119-ФЗ об особенностях предоставления гражданам земельных участков государственной или муниципальной собственности на Дальнем Востоке призван привлечь человеческий капитал к активному освоению региона.

Вместе с тем на Чукотке возникает ограничение в реализации прав граждан, предусмотренных Законом №119— ФЗ, в границах ТОР «Беринговский», целью которой является ускоренное социально-экономическое развитие региона.

В условиях низкой освоенности территории, малочисленности, отсутствия наземного сообщения между населёнными пунктами особую актуальность имеет комплексный подход в применении мер поддержки и развития предпринимательства и социальной составляющей на всей территории округа.

Учитывая экстремальные условия Арктики, особую значимость для социально-экономического развития округа имеет развитие производственных видов деятельности и услуг, направленных на обеспечение потребностей жителей населённых пунктов, в том числе труднодоступных национальных сёл.

Для оперативного решения этих вопросов чукотские законодатели предложили наделить регионы ДФО правом самостоятельно определять границы ТОР, что стимулирует их развитие.