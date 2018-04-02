Глава Рузского округа поблагодарил военного, спасшего местного жителя

Глава Рузского городского округа Максим Тарханов в ходе еженедельного совещания в администрации округа поблагодарил командира войсковой части №68542 Валерия Дейко, который в минувшие выходные спас жизнь местному жителю Михаилу Аникину, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На реке Озерне мужчина провалился под лед и начал тонуть, Валерий Дмитриевич услышал крики о помощи и бросился спасать утопающего. При помощи рыболовного бура ему удалось вытащить Михаила на поверхность. Лед продолжал трескаться, поэтому выбираться на берег пришлось ползком, при этом тянуть за собой пострадавшего. Валерий оказал рыбаку первую помощь и отвез домой. Благодарю Валерия Дмитриевича за проявленное мужество и самоотверженность», — сказал Тарханов.

Валерия Дейко наградили почетной грамотой главы Рузского городского округа.