Глава управы проведет встречу с жителями района 18 апреля

Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров встретится с жителями 18 апреля. Собрание пройдет в помещении Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».

На встрече обсудят 2 вопроса: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений».

После докладов по теме встречи жители смогут задать свои вопросы.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6.

В обсуждении сможет принять участие любой желающий.