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Глава управы проведет встречу с жителями района 18 апреля
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Глава управы проведет встречу с жителями района 18 апреля 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров встретится с жителями 18 апреля. Собрание пройдет в помещении Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».
На встрече обсудят 2 вопроса: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений».
После докладов по теме встречи жители смогут задать свои вопросы.
Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6.
В обсуждении сможет принять участие любой желающий.
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