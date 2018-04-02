Президент предложил освободить бизнес от наказаний за взятки 

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит предприятиям избежать наказания за взятку, переданную чиновнику из России. Документ также предлагает по ходатайству прокурора арестовывать имущество бизнеса, давшего взятку. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта.
Законопроект изменяет порядок привлечения к ответственности юридических лиц, которых признали виновными в передачи и предложении чиновнику незаконного вознаграждения за его действия в пользу компании. Избежать наказания смогут компании, которые помогли выявить правонарушение, оказали помощь в поимке взяточника или же стали жертвой вымогателя.
При этом бизнесу не удастся уйти от наказания за взятку иностранному чиновнику, отмечает издание. Такой подход объясняют нормы Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, которые приняла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Текст законопроекта, который вносит поправки в Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сейчас рассматривает думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.
Сейчас в рамках статьи 19.28 КоАП штрафы для бизнеса втрое (а в особо тяжелых случаях — в 100 раз) превышают сумму взятки. Кроме того, у компании конфискуют незаконно переданное имущество или средства.
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Проект закона также предлагает судам дать право после возбуждения дела накладывать по ходатайству прокурора арест на имущество и счета компаний, которые давали взятку. Эта мера гарантирует выплату компанией штрафа, если ее признают виновной. Заморозить счета компаний суды смогут лишь тогда, когда у бизнеса нет имущества, доступного для ареста. При этом стоимость арестованных активов не должна быть больше максимального размера штрафа.
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