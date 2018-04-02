Ещё
Президент предложил освободить бизнес от наказаний за взятки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент предложил освободить бизнес от наказаний за взятки 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит предприятиям избежать наказания за взятку, переданную чиновнику из России. Документ также предлагает по ходатайству прокурора арестовывать имущество бизнеса, давшего взятку. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта.
Законопроект изменяет порядок привлечения к ответственности юридических лиц, которых признали виновными в передачи и предложении чиновнику незаконного вознаграждения за его действия в пользу компании. Избежать наказания смогут компании, которые помогли выявить правонарушение, оказали помощь в поимке взяточника или же стали жертвой вымогателя.
При этом бизнесу не удастся уйти от наказания за взятку иностранному чиновнику, отмечает издание. Такой подход объясняют нормы Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, которые приняла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Текст законопроекта, который вносит поправки в Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сейчас рассматривает думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.
Сейчас в рамках статьи 19.28 КоАП штрафы для бизнеса втрое (а в особо тяжелых случаях — в 100 раз) превышают сумму взятки. Кроме того, у компании конфискуют незаконно переданное имущество или средства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин предложил арестовывать имущество бизнеса за взятки и подкуп
Проект закона также предлагает судам дать право после возбуждения дела накладывать по ходатайству прокурора арест на имущество и счета компаний, которые давали взятку. Эта мера гарантирует выплату компанией штрафа, если ее признают виновной. Заморозить счета компаний суды смогут лишь тогда, когда у бизнеса нет имущества, доступного для ареста. При этом стоимость арестованных активов не должна быть больше максимального размера штрафа.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Илон Маск сообщил о «банкротстве» Tesla 1 апреля Владельцев ТЦ обяжут перенести детские комплексы и кинотеатры на первые этажи Посещаемость московских торговых центров упала на 10-20% после пожара в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заподозрили в «захвате» линий связи505
В Сочи горит пятиэтажный дом120
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки262
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня3
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение