Президент предложил освободить бизнес от наказаний за взятки

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит предприятиям избежать наказания за взятку, переданную чиновнику из России . Документ также предлагает по ходатайству прокурора арестовывать имущество бизнеса, давшего взятку. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Законопроект изменяет порядок привлечения к ответственности юридических лиц, которых признали виновными в передачи и предложении чиновнику незаконного вознаграждения за его действия в пользу компании. Избежать наказания смогут компании, которые помогли выявить правонарушение, оказали помощь в поимке взяточника или же стали жертвой вымогателя.

При этом бизнесу не удастся уйти от наказания за взятку иностранному чиновнику, отмечает издание. Такой подход объясняют нормы Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, которые приняла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Текст законопроекта, который вносит поправки в Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сейчас рассматривает думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Сейчас в рамках статьи 19.28 КоАП штрафы для бизнеса втрое (а в особо тяжелых случаях — в 100 раз) превышают сумму взятки. Кроме того, у компании конфискуют незаконно переданное имущество или средства.

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Проект закона также предлагает судам дать право после возбуждения дела накладывать по ходатайству прокурора арест на имущество и счета компаний, которые давали взятку. Эта мера гарантирует выплату компанией штрафа, если ее признают виновной. Заморозить счета компаний суды смогут лишь тогда, когда у бизнеса нет имущества, доступного для ареста. При этом стоимость арестованных активов не должна быть больше максимального размера штрафа.

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