В Волгоградской области обновят 32 сельских дома культуры

32 сельских дома культуры обновят в 2018 году в 17 районах и трех городских округах Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, работы проводятся в рамках модернизации материально-технической базы учреждений.

Так, например, в зрительном зале Дубовского межпоселенческого передвижного центра досуга и методического обеспечения будут заменены кресла. В Ерзовском Центре культурного, спортивного и библиотечного обслуживания появится новое звуковое оборудование.

Всего на переоснащение домов культуры в этом году выделено 21,7 миллиона рублей. Средства пойдут на приобретение звукового, светового, проекционного оборудования, мебели, сценических костюмов, музыкальных инструментов, а также на ремонт зданий.

Добавим, монтаж, ремонтные работы в ДК, закупка оборудования запланированы на июль-ноябрь.