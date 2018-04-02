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В Волгоградской области обновят 32 сельских дома культуры
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В Волгоградской области обновят 32 сельских дома культуры 

АиФ Волгоград 1 час назад
32 сельских дома культуры обновят в 2018 году в 17 районах и трех городских округах Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, работы проводятся в рамках модернизации материально-технической базы учреждений.
Так, например, в зрительном зале Дубовского межпоселенческого передвижного центра досуга и методического обеспечения будут заменены кресла. В Ерзовском Центре культурного, спортивного и библиотечного обслуживания появится новое звуковое оборудование.
Всего на переоснащение домов культуры в этом году выделено 21,7 миллиона рублей. Средства пойдут на приобретение звукового, светового, проекционного оборудования, мебели, сценических костюмов, музыкальных инструментов, а также на ремонт зданий.
Добавим, монтаж, ремонтные работы в ДК, закупка оборудования запланированы на июль-ноябрь.
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