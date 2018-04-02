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Яму на 5-й Кожуховской залатали по просьбе местного жителя
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Яму на 5-й Кожуховской залатали по просьбе местного жителя 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Яму во дворе дома № 11 по 5-й Кожуховской улице залатали по просьбе местного жителя. Мужчина обратился на портал «Наш город» — он сообщил о большой яме, приложил фото и высказал просьбу о ремонте.
Через несколько дней яма была ликвидирована, асфальтовое покрытие восстановлено, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.
«Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия выполнены», — говорится в письме.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)
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