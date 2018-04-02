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В ОДКБ подготовили соглашение о сотрудничестве против нелегальной миграции
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В ОДКБ подготовили соглашение о сотрудничестве против нелегальной миграции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Страны Организации договора коллективной безопасности подготовили соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, принятие ее в этом году очень вероятно, заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
"Мы выявляем целую массу нарушений со стороны мигрантов всех мастей. По итогам 2017 года было пресечено свыше 170 тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено 44 тысячи 673 уголовных дела за организацию незаконной миграции и 119 уголовных дел за торговлю людьми", — заявил он на парламентских слушаниях по миграционной политике РФ в СНГ.
По его словам, с 2006 года в рамках операции «Нелегал» стран ОДКБ было задержано свыше 3 тысяч лиц, находящихся в международном розыске.
"Сейчас мы подготовили в соответствии с решением и указанием глав государств соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции. Вероятность его согласования и принятия очень большая", — продолжил Семериков.
Он обратился с просьбой к депутатам не затягивать с ратификацией будущего соглашения.
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