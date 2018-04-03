«Ноги короткие, ну не сложилось»: Ольга Орлова без стеснения говорит о недостатках своей фигуры

Певица Ольга Орлова во многих интервью рассказывала, что поддерживать себя в форме ей помогают регулярные физические нагрузки, правильное питание и ухаживающие косметические процедуры. В 40 лет экс-солистка «Блестящих» легко может дать фору более молодым коллегам, в доказательство этого певица с завидной регулярностью публикует в микроблоге фото в купальнике, а, чтобы избежать негативных откликов Интернет-экспертов, сразу же указывает на недостатки своей фигуры.

«Давайте сразу: мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп, переубеждать не стану! P. S. Ноги короткие (ну, не сложилось)», — с юмором подписала артистка снимок. Видимо, повлияла честность и откровенность Ольги, но в комментариях к публикации на этот раз было гораздо больше комплиментов, чем негатива. «Какая худышечка! Красотка! Молодец!», «Фигура хорошая», «Оленька, вы как девушка 19-летняя, даже и не скажешь что вам может быть 40… Вы прекрасны и душой и телом», «Красотка! Фигура шикарная, всем бы такую в 40 лет», — восхищались пользователи соцсети.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1748651350517839917_238879418"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

К слову, к пластической хирургии Ольга Орлова относится спокойно. Экс-солистка «Блестящих» не исключает, что в будущем может прибегнуть к помощи медиков, если это ей потребуется.