Капитальные ремонты домов в Вологде начались с установки лифтов

Всего в этом году новыми лифтами будут оборудованы 4 дома в Вологде . В них установят 11 новых подъемников, которые предназначены в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. С этих работ начались капитальные ремонты в Вологде в 2018 году.

В доме по адресу: Новгородская, 5а, проем новых кабин расширен, внутри они оборудованы удобными поручнями и зеркалом, а кнопки с номерами этажей — цифры — продублированы шрифтом Брайля.

«Новое оборудование уже установили. Сейчас идет прокладка электросетей и работы по обустройству периферии лифта. Затем приступаем к ремонту машинного отделения. К середине апреля планируем сдать все работы», — рассказал главный инженер компании-подрядчика Михаил Шишов.

Всего в 2018 году в Вологде в рамках капитального ремонта пройдут работы в 23 домах, которые аккумулируют средства на общем счете регионального оператора. По 6 адресам запланирована комплексная реконструкция. Еще в ряде домов приведут в порядок кровли, фасады, лифты, коммуникации и так далее. В этом году ремонты начались раньше обычного благодаря тому, что все подготовительные работы к началу 2018 года были уже выполнены.

Игорь Михельсон. «Это подготовительные работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации, согласованием ее с собственниками и с УК. А в начале 2018 года мы уже приступили к проведению конкурсных процедур. По большинству домов проводятся или закончены конкурсные процедуры, по 6 домам заключены договоры, по 10 — подрядчик подобран, идет стадия заключения договора. В течение апреля-мая все конкурсные процедуры будут завершены, и по всем адресам приступим к выполнению работ. Закончить планируем к началу отопительного сезона, то есть в сентябре 2018 года», — рассказал директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Вологодской области

В общей сложности на ремонт домов в Вологде направят свыше 140 млн рублей. На финансирование работ в многоквартирных домах пойдут в том числе проценты, полученные от средств, размещенных в банках, а также средства, сэкономленные при проведении конкурсных процедур.

«В результате проведения конкурсных процедур у Фонда образовалась экономия средств. Эти финансы будут направлены на ремонт домов, где требуются срочные работы. Один из этих адресов — Козленская, 125, там необходим ремонт газовой системы. Сейчас предложение Администрации направлено в Фонд капремонта. Фонд рассмотрит такую возможность, объявит конкурс на проектирование и начнет подбор подрядчика. Второй адрес — это крыша на одном из домов по улице Турундаевской», — рассказал начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин

Добавим, все работы по капитальным ремонтам домов будут проходить под жестким контролем Фонда капитальных ремонтов, городских властей, жильцов и общественности.