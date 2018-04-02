В пролете: авиапром США может остаться без российских двигателей из-за пошлин на сталь

Ответные меры России на введение пошлин США должны быть многосторонними и учитывать китайский опыт, считает эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.

Алексей Груздев. Введение США пошлин на сталь и алюминий не останется без ответа со стороны России. Об этом сказал замглавы Минэкономразвития

"Россия внимательно и следит и активно участвует во всех процессах. Оценка, официальная оценка будет дана и соответствующие заявления будут подготовлены. Я не уполномочен предвосхищать решения правительства, такие решения готовятся", — приводит ТАСС слова Груздева. Замминистра также отметил, что торгпредство РФ в США де-факто свернуло свою деятельность, что не лучшим образом отразится на торгово-экономических связях между странами.

"Конечно, с точки зрения атмосферы это затруднительно, потому что через дипломатические миссии, к коим относится и торговое представительство, осуществляли и функции, когда нужно было помочь предпринимателю из одной страны найти партнера в другой стране, помочь провести переговоры, дать экспертную оценку, как правильно выстраивать отношения. Вот с этой точки зрения де-факто сворачивание деятельности торгпредства в США, отсутствие дипломатов с соответствующей подготовкой европейских, конечно же, это окажет влияние", — сказал Алексей Груздев.

Напомним, что Соединенные Штаты с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США. Москва заявляла о возможности оспаривания этого решения в ВТО

Обойдутся без титана

Двусторонний товарооборот России и США — 20 млрд долларов, из них металлы составляют значительную часть, говорит Вячеслав Холодков.

"В прошлом году мы экспортировали стали на 2,7 млрд, и на 1,5 млрд — алюминия. Среди экспортеров стали и алюминия США мы занимаем 3-4 место. Наши некоторые экспортеры уже заявили, что само по себе введение заградительных пошлин неприятно, не не смертельно, прибыль снизится, но не уйдет совсем. Опасность же здесь не в ущербе конкретных производителей, а в целом в введении протекционистских мер США в обход ВТО", — сказал эксперт, указав, что США могут и дальше применять такие меры, если не получат адекватный ответ, который должен быть многосторонним.

О чем речь? Во-первых, жалоба в ВТО, уже поданная. Во-вторых, Россия может подать иски в американские суды, и, уверен Холодков, некоторые из них могут встать на сторону РФ. Также можно ввести ограничительные меры на поставки титана для американской авиапромышленности, в том числе военного авиапрома, ограничить экспорт российских ракетных двигателей, без которых американцы обойтись не могут.

Китайский опыт

Самое же главное, по мнению эксперта, — при выработке ответных мер стоит использовать китайский опыт.

Китай ввел ответные повышенные пошлины на импорт 128 американских товаров, причем тех, что влияют на настроения избирателей США. Прежде всего, это сельскохозяйственные товары из южных штатов, вотчины республиканцев, — штатов, голосовавших за того же Трампа. Эти меры Китая делают проблематичным переизбрание Трампа на второй срок, так как пострадавшие южные штаты явно будут недовольны. Нам тоже нужно затачивать свои меры так, чтобы они легально повлияли на политическую ситуацию в США", — говорит Вячеслав Холодков.

Можно ввести пошлины на товары, которые производятся в тех штатов, от которых баллотируются самые «антироссийские» сенаторы. «Если наши меры будут персонифицированы, их эффективность будет гораздо выше», — уверен эксперт.