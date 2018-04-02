Почти 1,5 тыс. км объектов водосточной системы ОЖД очищено от снега и льда

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) очищено от снега и льда почти 550 км кюветов и свыше 900 км нагорных и водоотводных канав. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

«Ежегодно для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов на ОЖД реализуется комплекс мероприятий по своевременной подготовке объектов инфраструктуры к ледоходу и безопасному пропуску весенних и ливневых вод. В настоящее время организованы работы по вскрытию от снега и льда водоотводов и русел искусственных сооружений. Очищено от снега и льда 547 км кюветов, 913 км нагорных и водоотводных канав», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к безопасному функционированию подготовлены потенциально подверженные размыву места.

«Для предупреждения и ликвидации последствий размывов, повреждений пути и сооружений в период паводка заготовлены средства, необходимые для аварийно-восстановительных работ, в частности, 2 тыс. 158 куб. м камня и щебня и 1 тыс. 14 тыс. куб. м пиломатериалов. Сформировано 20 противоразмывных поездов. Приведена в готовность землеройная техника, бульдозеры, экскаваторы и думпкарные вертушки. Для своевременного вывоза снега со станций, вскрытия водоотводов и лотков максимально задействована снегоуборочная техника», — поясняется в сообщении.

Также во всех регионах железной дороги созданы оперативные группы по подготовке к ледоходу и безопасному пропуску паводковых и ливневых вод. «Особое внимание уделяется уровню воды в реках — начиная с сегодняшнего дня, в границах Октябрьской магистрали будут проводиться ежедневные замеры», — заключили в пресс-службе.