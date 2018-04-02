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Инфраструктура Октябрьской железной дороги готова к пропуску паводковых вод
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Инфраструктура Октябрьской железной дороги готова к пропуску паводковых вод 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Ежегодно на Октябрьской железной дороге реализуется комплекс мероприятий по своевременной подготовке объектов инфраструктуры к ледоходу и безопасному пропуску весенних вод, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.
«В настоящее время организованы работы по вскрытию от снега и льда водоотводов и русел искусственных сооружений. Очищено от снега и льда 547 километров кюветов, 913 километров нагорных и водоотводных канав. Подготовлены к безопасному функционированию потенциально подверженные размыву места», — говорится в сообщении.
Для предупреждения и ликвидации последствий размывов, повреждений пути и сооружений в период паводка заготовлены средства, необходимые для аварийно-восстановительных работ, в частности, 2,1 тысячи кубометров щебня и 1,14 тысячи кубометров пиломатериалов.
Кроме того, сформировано 20 противоразмывных поездов. Для своевременного вывоза снега со станций, вскрытия водоотводов и лотков максимально задействована снегоуборочная техника.
Также во всех регионах железной дороги созданы оперативные группы по подготовке к ледоходу и безопасному пропуску паводковых и ливневых вод. Особое внимание уделяется уровню воды в реках — начиная с понедельника, в границах Октябрьской магистрали будут проводиться ежедневные замеры.
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