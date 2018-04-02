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На Печерской улице откроется мобильная приемная соцзащиты
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На Печерской улице откроется мобильная приемная соцзащиты 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
На Печерской улице в Бабушкинском районе 8 апреля будет работать мобильная приемная социальной защиты.
— В мобильной приемной социальной защиты принимают участие специалисты различных социально-ориентированных организаций. За прошлый год в таких приёмных получили консультации больше тысячи человек. Чаще всего посетителей интересовали меры государственной социальной поддержки, много вопросов было по обслуживанию семей с детьми и социальным выплатам, — сообщили в УСЗН СВАО.
Получить консультации можно будет с 11.00 до 13.00 в ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2 по адресу: улица Печерская, дом 10, корпус 1. (ск)
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