На Печерской улице откроется мобильная приемная соцзащиты

На Печерской улице в Бабушкинском районе 8 апреля будет работать мобильная приемная социальной защиты.

— В мобильной приемной социальной защиты принимают участие специалисты различных социально-ориентированных организаций. За прошлый год в таких приёмных получили консультации больше тысячи человек. Чаще всего посетителей интересовали меры государственной социальной поддержки, много вопросов было по обслуживанию семей с детьми и социальным выплатам, — сообщили в УСЗН СВАО.