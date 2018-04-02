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«Лучший период в жизни»: Дмитрий Тарасов показал новые фото беременной супруги
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«Лучший период в жизни»: Дмитрий Тарасов показал новые фото беременной супруги 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Пока поклонники пытаются вычислить, на каком месяце беременности находится Анастасия и кого она родит — мальчика или девочку, — Дмитрий публикует новые снимки из совместной фотосессии с женой.
«Лучший период в жизни! Люблю вас #семья #ожиданиечуда», — так подписал футболист очередное нежное фото, которое выложил в свой Instagram.
Напомним, у Тарасова уже есть 8-летняя дочь Ангелина от первого брака. Анастасия же является третьей женой спортсмена: он развелся с предыдущей супругой Ольгой Бузовой в декабре 2016-го.
Фото: Instagram
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