«Лучший период в жизни»: Дмитрий Тарасов показал новые фото беременной супруги

Пока поклонники пытаются вычислить, на каком месяце беременности находится Анастасия и кого она родит — мальчика или девочку, — Дмитрий публикует новые снимки из совместной фотосессии с женой.

«Лучший период в жизни! Люблю вас #семья #ожиданиечуда», — так подписал футболист очередное нежное фото, которое выложил в свой Instagram.

Напомним, у Тарасова уже есть 8-летняя дочь Ангелина от первого брака. Анастасия же является третьей женой спортсмена: он развелся с предыдущей супругой Ольгой Бузовой в декабре 2016-го.

Фото: Instagram