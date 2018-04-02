Уникальные подводные съемки древней усадьбы провели дайверы на дне Рыбинского водохранилища

Дайверы снимают на камеру помещения дома, чтобы в 3D-модели восстановить имение со всеми подробностями.

Экспедиция Русского географического общества изучает развалины древней усадьбы на дне Рыбинского водохранилища в Ярославской области . Дайверы погрузились в ледяную воду, чтобы разгадать все тайны дома, где некогда жил знаменитый граф Алексей Мусин-Пушкин.

Луч фонаря скользит сквозь ил по поросшим ракушками валунам, выхватывая останки некогда величественного здания. Деревянный люк, обнаруженный водолазами в прошлой экспедиции — главная цель этого погружения.

Ранее в этом месте протекала река Молога , чьи берега были густо заселены. После создания Рыбинского водохранилища все постройки оказались затопленными. Разведывательно-водолазная команда, при поддержке Русского географического общества исследует руины родового имения Мусиных-Пушкиных, которое находилось в селе Борисоглеб.

Основной инструмент ныряльщиков в этой экспедиции — камера. Части фундамента, обломки стен, какие-то деревянные конструкции — все, что уцелело после семидесяти лет нахождения под водой — подробнейшим образом снимают с помощью подводных камер.

«Главная цель этого выезда — это завершить съемку усадьбы Борисоглеб, для построения 3D-модели, и собственно провести разведку того, что мы предполагаем было неким погребом или каким-то подвальным помещением в усадьбе», — рассказывает руководитель экспедиции «Затопленные святыни Мологского края» Константин Богданов

Старинная усадьба не спешит расставаться со своими тайнами. В этот раз участникам экспедиции не удалось сдвинуть крышку — значит будет повод вернуться сюда уже в мае.

«Там расстояние небольшое, то ли это был какой-то тайник, вмурованный в фундамент, то ли это какая-то абсолютно хозяйственная история может быть, пока не известно», — отметил Богданов.

Зимний сезон окончен, все видео и фотоматериалы, полученные в ходе экспедиции, лягут в основу интерактивного музея, где с помощью технологии дополненной реальности любой желающий без специальных навыков и оборудования, сможет совершить экскурсию в уникальный подводный музей.